VARRIALE ATTACCA LA JUVENTUS / "Vittoria immeritata contro la Lazio e il Var scandaloso"

Varriale attacca la Juventus: il giornalista sostiene che la vittoria dei bianconeri contro la Lazio è immeritata e poi si schiera contro il Var colpevole di non aver fischiato un rigore.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Varriale attacca la Juventus - la Presse

Se le accuse di Enrico Varriale sono legate esclusivamente alla gara contro la Lazio chi punge la Juventus anche su altri fronti è il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani. Questi sul suo profilo di Twitter specifica: "Come è normale che sia il Napoli dopo mille prodezze perde una partita. Purtroppo perde però anche lo Scudetto. Sono sette/otto i punti che dovrebbero avere di vantaggio gli azzurri sui bianconeri, ma non ci sono. Alla Juventus prendere punti non è permesso, giocano con un altro regolamento con Var o senza". Parole che non possono lasciare indifferente il popolo bianconero che da diverso tempo si sta schierando sia contro Enrico Varriale che contro Paolo Ziliani entrambi accusati di essere anti-juventini. Un clima di tensione questo che di certo non fa bene al campionato, il più bello per la lotta al vertice degli ultimi anni.

LE POLEMICHE NON SI FERMANO, VARRIALE LE INFIAMMA

Non si fermano le polemiche dopo Lazio-Juventus con il Napoli protagonista indiretto ancor prima del brutto scivolone interno contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Ad infiammarle è Enrico Varriale che su Twitter si scaglia contro la squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista Rai sottolinea: "Vittoria importantissima, ma immeritata della Juventus. Fondamentale è stato il gol di Paulo Dybala che decide una partita inguardabile. A Londra servirà ben altro. Capitolo Var: ormai, scandalosamente, non si usa più. I due episodi: dubbio il fallo su Dybala, netto quello su Lucas Leiva". Parole che non sono piaciute ai tifosi bianconeri che da tempo ormai hanno lanciato una battaglia a Enrico Varriale, attaccato di essere sempre pronto a schierarsi contro i bianconeri. Il giornalista della Rai però ha ribadito, anche sul suo profilo di Twitter di recente, di voler difendere sempre e comunque la verità.

