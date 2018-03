Verona Piacenza/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Verona Piacenza: info streaming video e tv. Ultimo appuntamento con la regular season della Serie a1: in palio punti pesanti per decidere il tabellone dei play off scudetto.

04 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Verona (da Facebook ufficiale)

Verona-Piacenza, diretta dagli arbitri Fabrizio Pasquali e Gianni Bartolini, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 4 marzo al Agsm Forum: fischio d’inizio atteso alle ore 18.00 nella 26^ giornata della Serie A1. Ultimo atto per la regular season della Superlega: si giocano quindi oggi gli ultimi punti in palio per poter accedere alla top eight della classifica iridata: saranno infatti solo le prime otto squadre ad avere accesso al tabellone dei play off che mettono in palio lo scudetto della stagione 2017-2018. In questo senso sia Verona che Piacenza rischiano poco oggi ma la vittoria potrebbe regalare a una delle due in piazzamento molto più favorevole.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Verona e Piacenza, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di Stato. Appuntamento quindi al canale Raisport HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Segnaliamo inoltre la possibilità di seguire il match all’Agsm Forum anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

IL CONTESTO

Come abbiamo annunciato siamo oramai all’ultima giornata del campionato della Serie A1: vista l’occasione appare quindi difficile fare un pronostico per la partita dell’Agsm Forum. La cosa diventa più difficile se a confronto ci sono due squadre che hanno osservato un percorso molto simile benchè gli scaligeri si siano dovuti dividere anche con le coppe europee. Classifica alla mano però vediamo che Piacenza rimane ferma al settimo gradino con ben 41 punti ottenuti: a ruolino di marcia anche 15 successi e 10 sconfitte. Dall’altra parte ecco quindi Verona che invece registra il quinto gradino della classifica della Superlega: sono quindi 48 i punti degli scaligeri che hanno nel contempo registrato 17 successi e solo 8 KO. Sulla carta certamente la formazione di Nikola Grbic pare avere qualcosa in più, specie di fronte al proprio pubblico: il successo però non sarà certo semplice per i gialloblu.

