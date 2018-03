Video/ Frosinone Novara (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata)

Video Frosinone Novara (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 29^ giornata. Citro salva i canarini ,dopo il rigore spagliato di Ciofani.

04 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Frosinone Novara (LaPresse)

Il Frosinone batte di misura il Novara grazie alla rete siglata da Citro nella prima frazione di gioco e resta nei piani altissimi della classifica. Andiamo a scoprire alcuni numeri del match per capire l'andamento dell'incontro. Sono stati 334 i passaggi messi insieme dalla compagine ciociara contro i 388 dei piemontesi. Sono invece ventitrè i contrasti vinti dai padroni di casa che hanno lottato su ogni pallone, contro i dodici degli ospiti. Il Frosinone inoltre ha effettuato diciannove tiri mentre il Novara è arrivato alla conclusione in appena cinque occasioni. Ciano e Calderoni, con rispettivamente nove e tre cross, sono stati i più attivi sulle fasce. Vittoria meritata quindi per il Frosinone contro un Novara estremamente deludente che in fase offensiva. Questa volta Puscas non è riuscito a lasciare il segno.

LE DICHIARAZIONI

Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Frosinone sul Novara, le dichiarazioni sono riportate da tuttomercatoweb: "Sono contento della prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Non abbiamo rischiato nulla e abbiamo creato occasioni che avrebbero potuto portare ad un risultato più ampio. Dionisi? Sta bene, ci tornerà utile, ma Citro è in un momento di forma importante e mi dà più garanzie. Il Cittadella ha dei singoli di valori, si porta dietro una buona organizzazione di gioco e non ha nulla da perdere, quindi ha un peso psicologico diverso. Ora andremo a Palermo per un match di prestigio, dovremo andare lì con il giusto equilibrio. Serve tanto cervello oltre al cuore e alle gambe". Le dichiarazioni di mister Mimmo Di Carlo, tecnico del Novara, sono invece riportate da tuttofrosinone: "È la prima partita dove non riusciamo a creare pericoli. Per la quinta volta però abbiamo regalato un gol, potevamo al massimo portar a casa un punto e non vincere la partita; avevamo giocatori in condizioni dubbie. Il Frosinone ha fatto la sua partita cercando di creare occasioni, è riuscito a vincere anche dopo aver superato qualche duello individuale. In settimana dovrò trovare nuovi stimoli per la squadra, per andare in campo con ferocia. Se questo Frosinone è da A? Frosinone, Empoli e Palermo si giocano la Serie A, auguro al Frosinone di salire, ma dovranno lottare".

