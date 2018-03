Video/ Lazio Juventus (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata)

Video Lazio Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio Olimpico.

04 marzo 2018 Fabio Belli

Video Lazio Juventus (Foto LaPresse)

I numeri della partita confermano come la Juventus abbia tenuto maggiormente palla, 55% di possesso per i bianconeri contro il 45% dei biancocelesti. 5 tiri totali a testa, la Lazio ha colto 4 volte lo specchio della porta, 3 la Juventus. di fatto i laziali hanno avuto 2 occasioni da gol contro le 3 degli avversari. 16 i falli commessi dalla lazio contro gli 11 della Juventus, i cartellini gialli sono stati 3 per i padroni di casa e 2 per gli ospiti. Tanti i palloni persi, 35 per la Lazio e ben 47 per la Juventus, con la squadra di Max Allegri che ne ha recuperati 30 contro i 43 dei biancocelesti, che con molti break a centrocampo hanno attuato 10 ripartenze contro le 7 dei bianconeri. 13 i lanci lunghi della Lazio contro gli 8 della Juventus, che ha cercato maggiormente gli attacchi centrali, 10, rispetti a quelli da destra, 5, e da sinistra, 8. La Lazio ha attaccato 9 volte centralmente, 7 da destra e ben 15 da sinistra.

LE DICHIARAZIONI

La soddisfazione di Allegri ai microfoni di Mediaset Premium è evidente: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una Lazio che nelle ripartenze e negli spazi sa far male. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti errori, la Lazio poi nella ripresa è più riuscita a ripartire e noi siamo rimasti bene dentro la partita, pur creando poco o nulla offensivamente. Anche un pareggio sarebbe stato positivo all’Olimpico, ma è chiaro che la vittoria è meglio, ci siamo ripresi quello che avevamo perso all’ultimo istante in Supercoppa. Ho fatto una formazione sapendo che ci sarebbe voluta pazienza, visto che loro avevano fatto 120’ e sarebbero calati. Mi hanno soddisfatto tutti i ragazzi, considerando che alcuni potevano essere legittimamente stanchi. Sono soddisfatto sia sul piano tecnico sia sul piano caratteriale: ora dobbiamo concentrarci su Londra, sono convinto che abbiamo le carte in regola per passare il turno. Dybala ha fatto un gol straordinario, è un giocatore che deve chiedere a sé stesso sempre di più e questo riposo forzato gli ha fatto sicuramente bene per ritrovare forza e convinzione.” Per Inzaghi, seconda grande delusione dopo l’eliminazione in Coppa ai rigori contro il Milan, ma l’allenatore laziale non si perde d’animo: “C’è poco da dire, abbiamo preso gol a 20 secondi dalla fine, eravamo stati praticamente perdetti senza concedere nulla a una grande squadra come la Juventus. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi come ho fatto negli spogliatoi, anche se ovviamente ora c’è da fronteggiare la delusione. Se c’è stata fatica è stata limitata al massimo, oggi non ho visto una squadra che aveva 120 minuti sulle gambe. Quasi nel finale abbiamo dato l’impressione di poter far noi, invece Dybala è stato bravo ma anche fortunato, il pallone è passato in mezzo a tante gambe. Dobbiamo ripartire dalla compattezza che il gruppo mi ha dimostrato anche in questa partita, se c’è una dote che questa squadra ha dimostrato è quella di avere un cuore in grado di far rialzare da ogni sconfitta. Vedremo come andrà la corsa Champions, mancano ancora tante partite e il verdetto del campo arriverà alla fine.”

LAZIO JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

