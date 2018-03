Video/ Napoli Roma (2-4): highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata)

Video Napoli Roma (2-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio San Paolo, 3 marzo.

04 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Napoli Roma (LaPresse)

Clamoroso tonfo della capolista Napoli in casa contro una grandissima Roma. La compagine guidata da Di Francesco vince grazie alle reti di Under, la doppietta di Dzeko e Perotti. Insigne e Mertens rendono meno amara una serata da dimenticare davvero in fretta per il Napoli. Andiamo ora ad analizzare le statistiche del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla a favore del Napoli, 57% contro il 43% della Roma. Due le parate di Reina contro le dodici di un grandissimo Alisson. Sono stati ventisei i tiri totali degli azzurri, mentre i capitolini ci hanno provato dieci volte. Insigne ha effettuato ben dieci tiri contro i tre del cecchino Dzeko. Lo stesso Insigne ha creato dieci occasioni da gol contro le tre di Dzeko. Fazio ha recuperato ben sette palloni contro le dodici perse da Mertens. Grandissimi protagonisti del match quindi Insigne e Dzeko, il primo ha trovato un immenso Alisson, il secondo non ha sbagliato un colpo.

LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, dopo il successo sul Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "Questa prestazione deve darci maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo dei mezzi importanti, mi fa rabbia vedere una partita del genere e pensare ad altre. Questa squadra oggi ha giocato con grande compattezza, ho avuto una risposta importante. Dopo il 4-1, però, la squadra non mi è piaciuta. Prendere gol mi dà sempre fastidio, sembrava che la partita fosse finita. Al di là di questo, non si può dire nulla alla Roma.Dzeko dà grande disponibilità in allenamento. A volte si ferma, ma ci stiamo lavorando. Ha qualità tecniche importanti, poi ha predisposizione al sacrificio". Queste le parole del centrocampista del Napoli Jorginho che è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Sarebbe sbagliato pensare che ora cambi qualcosa, dobbiamo stare tranquilli e sereni, altrimenti facciamo casino. Dobbiamo lavorare come fino abbiamo fatto fino ad adesso con convinzione. Abbiamo sbagliato alcune scelte negli ultimi metri, non abbiamo attaccato bene la profondità e aggredito le seconde palle. E' arrivata la sconfitta e ci dispiace ma ci ha fatto piacere vedere i tifosi che hanno applaudito e ci ha dato una mano, dobbiamo ringraziarli e fare di più per fare qualcosa di straordinario".

NAPOLI ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

