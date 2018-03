Video/ Reggio Emilia Trento (68-82): highlights della partita (Basket Serie A1)

Video Reggio Emilia Trento (risultato finale 68-82): highlights e gol della partita di basket valida nella 20^ giornata della Serie A1. Grande successo delle aquile ora all'ottavo posto.

La Dolomiti Energia Trento vince in trasferta a Reggio Emilia 68-82. E’ una vittoria di capitale importanza per l’Aquila in chiave playoff. Trento sale a 20 punti e si piazza 2-0 negli scontri diretti con Reggio, ferma così a quota 18. Shields il migliore tra le fila ospiti con 22 punti. Il solito Amedeo Della Valle per la Grissin Bon, con 18 punti realizzati.

SINTESI PRIMO QUARTO

I primi punti del match li realizza Silinis: Trento la prima squadra a passare in vantaggio. Forray rincara la dose: 0-4. Shields scava il solco con una tripla da fuori area. Reggio Emilia, dopo un pò di problemi riscontrati, riesce a emergere accorciando le distanze. Shields in contropiede punisce subito eludendo la rimonta avversaria. Reggio Emilia prova a uscirne col possesso e il ragionamento ma spesso forza troppo la giocata esponendosi alle ripartenze avversarie. Trento resta vigile, punendo con il solito Shields, particolarmente ispirato in questa prima fase di gioco. Il primo quarto si chiude 11-27.

SINTESI SECONDO QUARTO

L'inizio del secondo quarto è molto combattuto. Le due squadre non riescono a trovare spazi palla in mano. Ci pensa Cervi a sbloccare nuovamente il risultato. Reggio Emilia comunque incontra molte difficoltà perdendo troppi duelli a centrocampo. Gomes punisce con una bomba da fuori area. Franke rincara la dose e Trento vola sul +20. Reggio Emilia choc. Trento rallenta, ma non troppo. La Grissin Bon punta su Della Valle e Wright per uscire dal momento critico. Gli ospiti tornano a macinare gioco e punti prima dell'intervallo. Fine secondo quarto sul risultato di 30-42.

SINTESI TERZO QUARTO

Della Valle trova subito il canestro che porta i reggiani a 10 punti dagli avversari. Trento prova a rispondere ma gli emiliani colpiscono in contropiede con Reynolds. A questo punto la Dolomiti Energia scende in campo. Hogue e Shields fanno impazzire i difensori avversari dominando in area. Reggio Emilia prova a resistere e non perdere contatto. Molto importante in questa fase il contributo di Della Valle. E' suo il tiro da 3 che porta sul 46-53 il parziale, quando siamo arrivati alla metà del terzo quarto. Le sfuriate del reggiano Della Valle sono utili per spingere i padroni di casa a non mollare. A 10 minuti dal termine il risultato è di 56-65. Gli emiliani conservano ancora qualche chance di recupero.

SINTESI ULTIMO QUARTO

I primi punti dell'ultimo quarto li realizza Sutton: Trento aumenta il distacco dagli avversari. Cervi e Wright provano a sistemare la situazione ma sono gli ultimi colpi sparati da Reggio Emilia. Nell'ultimo quarto i trentini mettono le mani sul match. Shields segna a ripetizione trovando un punto dopo l'altro. La difesa emiliana alza bandiera bianca. Trento dopo aver raggiunto un vantaggio rassicurante decide di abbassare il ritmo. Anche in questo casa però è l'Aquila a far punti mentre Reggio Emilia si lecca le ferite. La Grissin Bon cade 68-82 contro Trento.

