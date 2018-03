Video/ Spezia Cesena (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata)

Video Spezia Cesena (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita nella 29^ giornata della Serie B. Successo di peso per i cavallucci marini, grazie alle reti di Kupisz e Jallow.

04 marzo 2018 Michela Colombo

Video Spezia Cesena (LaPresse)

Spezia-Cesena si è chiusa con il brillante successo dei romagnoli con il risultato di 1-2 all’Alberto Picco: una bella vittoria per gli ospiti che quindi tornano a vincere e a sognare la salvezza dopo una lunga serie di prestazioni negative. A decidere la partita nella 29^ giornata della Serie B sono state le reti di Kupisz e Jallow, in gol rispettivamente al 21’ e al 71’. A poco è quindi servita per la compagine ligure la rete di Marilungo, che al 40’ ha ben interpretato l’assist di Mastinu. Con questi tre punti quindi il Cesena, nella 29^ giornata di Serie B vla alla 18^ piazza a quota 31: rimane invece fermo a 39 punti lo Spezia, che va ora a occupare solo la nona posizione della graduatoria. Volendo ora andare a controllare qualche statistica della partita giocata al Picco notiamo che si è trattato di un match abbastanza equilibrato a conti fatti, dove però i cavallucci marini si sono rivelati più efficaci sotto porta. Partendo proprio dal Cesena vediamo che la compagine romagnola ha messo in statistica il 41% di possesso palla, oltre che aver effettuato 8 tiri di cui 4 in porta: a ciò aggiungiamo poi 2 fuorigioco e 35 risse laterali, con 2 parate. Per gli spezzini ecco invece il 59% del possesso palla, ma i liguri hanno segnato solo 7 tiri di cui tre a target: va poi ricordato ancge le 17 punizioni e i 6 corner oltre che le 2 parate.

LE DICHIARAZIONI

Stop inatteso in casa degli spezzini, che il tecnico Gallo ha così spiegato in zona mista al termine della sfida Spezia-Cesena: “Nel primo tempo siamo andati dietro alla palla lunga del Cesena, senza muoverci nel modo giusto. Nel secondo un po' meglio, ma abbiamo sofferto sull'unica caratteristica del Cesena. Non è stata certo una partita straordinaria la nostra. Andiamo in difficoltà con queste squadre che si chiudono e aspettano per ripartire... Non perdevamo in casa da settembre, faremo tesoro di questa sconfitta”. Di altro tono le parole dell’allenatore del Cesena Castori, che in conferenza stampa ha invece affermato: “Buona partita di contenimento, non abbiamo concesso nessuna opportunità a una squadra che in casa è sempre riuscita ad esprimersi al meglio. Oggi gioiamo per una vittoria che ci riporta in una posizione in classifica che ci permette di respirare un minimo”.

