Video/ Ternana Cremonese (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata)

Video Ternana Cremonese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 29^ giornata di Serie B. Clamoroso successo umbro, che però non salva i rossoverdi dall'ultima piazza.

04 marzo 2018 Michela Colombo

Video Ternana Cremonese (LaPresse)

Clamoroso il successo della Ternana nella 29^ giornata della Serie B: gli umbri battono per 2-1 in casa la Cremonese, e pur non lasciando l’ultima posizione della classifica della cadetteria, tornano a gioire. A decidere la partita al Lberati sono state le reti segnate nella prima frazione di gioco da Montalto e Defendi, rispettivamente in gol al 6’ e al 42’ minuto: per i grigio rossi, solo la consolazione della marcatura di Cavion al 68’ che ha parzialmente riaperto la partita. Con questo successo, come abbiamo detto, la Ternana non si sposta dalla posizione di fanalino di coda: gli umbri rimangono ultimi ma ora con 25 punti a bilancio e poche lunghezze da colmare per uscire dalla zona rossa: la Cremonese a quota 39 punti scivola invece alla ottava piazza. Controllando però alcune statistiche fissate in questa particolare occasione notiamo che la Ternana ha messo a bilancio a proprio favore solo il 45% del possesso palla ma anche 7 tiri (il maggior numero) di cui ben 5 verso lo specchio avversario: a ciò si aggiunge poi anche 2 corner e 21 punizioni, con 3 parate. Numeri diversi per la Cremonese che invece ha registrato ben il 55% del possesso palla: sono appena 6 i tiri effettuati di cui appena 4 sono stati indirizzati verso la porta umbra, mentre sono 10 i corner e 4 i fuori gioco commessi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Ternana e Cremonese, il volto nuovo della panchina umbra Gigi De Canio non può che essere soddisfatto della prova dei suoi. L’allenatore rossoverde ha infatti poi dichiarato in zona mista: “La fiducia che avevo prima è rimasta immutata. Abbiamo fatto una prestazione di grande determinazione, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. I ragazzi hanno dato un grande segnale. Questa squadra cerca di seguirmi alla lettera. Ero fiducioso e lo resto, anche se è solo un risultato”. Molto più critico il commento in conferenza stampa del tecnico della Cremonese Tesser: “Siamo rammaricati per non aver approcciato bene la partita. Loro hanno trovato subito il gol, poi noi abbiamo regalato il secondo e la gara si è messa tutta in salita. Nella ripresa c'è stata una reazione, abbiamo creato tanto ma finalizzato poco. La squadra è stata più aggressiva nel secondo tempo, purtroppo molti giocatori non erano al meglio”.

