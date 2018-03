ARRESTATO FRATELLO MESSI / Accusa di lesioni e minacce a mano armata a Buenos Aires

Arrestato fratello Messi, accuse di lesioni e minaccie a mano armata a Buenos Aires. Matias litiga con un ragazzo dopo un incidente stradale che lo aveva visto protagonista.

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Arrestato fratello Messi - La Presse

Nuovi problemi con la legge per il fratello di Lionel Messi, Matias. Questi infatti è stato arrestato in Argentina, si trovava nei pressi di Buenos Aires a Villa Gesell. L'accusa è pesantissima e cioè minacce a mano armata. Secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni, come sottolinea il quotidiano argentino Olé, Matias Messi era stato protagonista in un'incidente stradale con la sua Land Rover. Era poi sceso dalla macchina, litigando con il 24enne Javier Rivera alla guida di una Volkswagen. Spinto e minacciato con una pistola era stato poi fermato dalla polizia. Ad aggravare la situazione è stato il ritrovamento all'interno della macchina di due spinelli con marijuana. Sicuramente non sarà un momento felice per il calciatore del Barcellona che però al momento è concentrato sugli obiettivi da centrare con la sua squadra in Liga.

I PRECEDENTI DI MATIAS MESSI

Non è la prima volta che Matias Messi, fratello di Lionel, si ritrova ad aver problemi con la legge. Infatti l'uomo era stato arrestato appena nel dicembre scorso per il possesso illegale di un'arma da fuoco di guerra. Era stato fermato quando era ricoverato in una clinica a Rosario per le ferite subite in un incidente nautico non accertato. L'uomo era stato detenuto in clinica sotto custodia della polizia. L'arma era una pistola calibro 380 che era stata rinvenuta all'interno della barca dell'uomo ed era pronta per l'uso. Un colpo duro per Lionel Messi che ha sempre dimostrato di essere molto legato alla sua famiglia e al fratello maggiore in particolare. Una situazione che però il calciatore del Barcellona non aveva voluto commentare, lasciandola relegata alla sfera del personale. Tutti infatti sanno quanto Lionel Messi sia una persona spregiudicata in campo quanto riservata fuori dal rettangolo verde di gioco.

