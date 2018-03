Bradley Wiggins/ Doping ciclismo: sir Brad e il Team Sky sotto accusa per il Tour 2012

Bradley Wiggins, doping ciclismo: sir Brad e il Team Sky sotto accusa per il Tour 2012 da parte della commissione parlamentare inglese che indaga sul doping

05 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Bradley Wiggins festeggia il Tour 2012 (LaPresse)

Bradley Wiggins e il Team Sky sono sotto accusa per doping: il comitato parlamentare del Department for Digital, Culture, Media and Sport costituito in Inghilterra per indagare appunto sul doping nello sport mette sotto accusa il vincitore del Tour de France 2012 e la sua ex squadra, in questi mesi nella bufera anche per il caso della positività di Chris Froome durante l’ultima Vuelta. Dopo anni di sospetti sullo squadrone britannico e in particolare sui suoi due uomini di punta, un rapporto sembra inchiodare sir Bradley Wiggins e il Team Sky, accusati di avere barato per vincere il Tour de France 2012, che segnò lo storico primo successo di un corridore britannico in un grande Giro, per di più da parte di un corridore che per gran parte della carriera era stato soprattutto un formidabile pistard. Ricordiamo che il Tour 2012 fu un vero trionfo per Sky con al secondo posto lo ‘scudiero’ Froome, che dall’anno successivo avrebbe poi vinto quattro delle ultime cinque edizioni del Tour.

BRADLEY WIGGINS DOPATO AL TOUR 2012? L’ACCUSA

L’accusa della commissione parlamentare, ripresa oggi da molti giornali britannici, si sintetizza in un rapporto secondo il quale, al Tour del 2012, Team Sky superò «una linea etica» sfruttando il sistema dell’esenzione terapeutica - grazie a una diagnosi di comodo di asma - solo per far assumere a Wiggins un farmaco a base di corticosteroidi utile in realtà a «migliorarne il rapporto peso potenza in vista della competizione». Inoltre, l’inchiesta parla di un pacco consegnato a Bradley Wiggins durante una non meglio specificata gara del 2011 (anno in cui con il terzo posto alla Vuelta pose le basi del successivo trionfo al Tour) che avrebbe contenuto il cortisonico triamcinolone e non, come sostenuto da Sky, del Fluimucil: se fosse dimostrato, sarebbe una violazione delle norme antidoping al di là dell’esenzione per l’asma. Un trucco di cui l’atleta «beneficiò in termini di performance durante la corsa». Wiggins insiste tuttavia a negare d’aver assunto qualunque farmaco se non «per usi medici», mentre Sky parla di un rapporto basato su «fonti anonime e potenzialmente calunniose». Restiamo in attesa di una reazione delle autorità sportive. Di certo c’è che Wiggins nel frattempo ha preso nettamente le distanze da Sky: il baronetto, che nel frattempo si è ritirato, ha creato una squadra che porta il suo nome e parlando ai giovani talenti ha consigliato loro di “non andare al Team Sky in futuro, perché loro ti rovineranno”.

© Riproduzione Riservata.