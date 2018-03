Dani Alves shock su Astori/ "La sua morte non mi ha impressionato: ogni giorno muoiono tanti bambini"

Dani Alves shock su Astori, il brasiliano ex Juventus nella bufera: "Non lo conoscevo bene, la sua morte non mi ha impressionato. Ogni giorno muiono tanti bambini".

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Dani Alves shock su Astori - La Presse

Dani Alves torna a far parlare di sé per un'uscita un po' fuori dagli schemi che invita a riflettere ma fa anche arrabbiare. Il difensore del Paris Saint German ha commentato la morte di Davide Astori in maniera fredda e distaccata, cosa che a molti non è piaciuta: "Non ne siamo turbati più di tanto perché non lo conoscevo tanto. Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide Astori abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un posto migliore. Nel mondo ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. Sono invece altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire prima o poi perché siamo di passaggio. Magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi familiari". Subito sui social si è scatenata una vera e propria bufera nei confronti di Dani Alves.

LA CARRIERA E QUELL'ADDIO AL CALCIO ITALIANO SENZA UNA PAROLA

Dani Alves aveva già fatto parlare i tifosi italiani per il suo comportamento. Non era piaciuto infatti per niente l'addio alla Juventus arrivato senza una parola nei confronti di un club che aveva creduto molto in lui. Nato a Juazeiro il 6 maggio del 1983 Dani Alves arriva in Europa nel 2002, pescato dal Bahia dove era cresciuto. Dopo diversi anni in biancorosso esplode al Barcellona dove viene portato nel 2008. Con la maglia blaugrana ha vinto tutto quello che si poteva vincere, fino a quando nel 2016 è stato chiamato dalla Juventus. In bianconero Dani Alves ha vissuto sei mesi ai margini, prima di diventare fondamentale nella rincorsa alla finale di Champions League di Cardiff poi persa contro il Real Madrid. Da quest'anno è titolare nel Paris Saint German di Unai Emery. In Nazionale ha collezionato 105 presenze senza però riuscire mai a vincere il Mondiale.

