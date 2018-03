Morto Davide Astori, capitano Fiorentina/ Famiglia sotto choc, Della Valle: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”

Morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne

05 marzo 2018 Silvana Palazzo

Morto Davide Astori, capitano della Fiorentina (Foto: LaPresse)

Un fulmine a ciel sereno la morte di Davide Astori, una notizia improvvisa e anche per questo incredibile. Il capitano della Fiorentina se ne è andato per un infarto in quell'hotel dove stava riposando prima della partita con l'Udinese. Parte la cronaca di una tragedia immensa: parte la corsa sotto choc della famiglia, tutti insieme in auto, papà, mamma e i due fratelli da San Pellegrino Terme. La fidanzata Francesca Fioretti invece è a Firenze, ma anche lei vuole partire: le dicono di restare a casa, ma lei non ne vuole sapere. «No, voglio vederlo», risponde a tutti. Oggi avrebbe firmato il rinnovo del contratto, invece ci ritroviamo a piangere la sua scomparsa. Il retroscena è stato svelato dal patron viola Andrea Della Valle: «Era un vero capitano, un ragazzo speciale, ora abbiamo il dovere di stringerci attorno alla sua famiglia». La notizia della morte di Davide Astori si è diffusa subito sui social ed è stato uno choc. Tra incredulità e sconcerto, tutti si chiedono come si possa morire a 31 anni così, all'improvviso, alla vigilia di una partita di calcio.

MORTO DAVIDE ASTORI: OGGI AVREBBE FIRMATO IL RINNOVO A VITA...

Oggi Davide Astori avrebbe firmato con la Fiorentina un contratto a vita, invece l'ha persa tragicamente ieri. E inspiegabilmente, perché si fatica a trovare a comprendere cosa ci sia di “naturale” in questa morte. Ieri pomeriggio il presidente Andrea Della Valle ha preso la parola, visibilmente sconvolto: il suo rapporto con il capitano viola è stato particolare. «Era da quattro anni qui, doveva rinnovare il contratto lunedì, pensate, per un problema di neve avevamo posticipato il rinnovo e la sua gioia di finire la carriera qui a Firenze, perché avrebbe finito qui...». Prima della partita di Bologna avevano parlato una mezzoretta, dei ragazzi nuovi e del progetto. «Sembrava lui l'allenatore, sembrava lui il direttore sportivo. Era un vero capitano, è stato il primo a credere in questa ripartenza». Poi Della Valle, come riportato dal Corriere della Sera, ha aggiunto: «Ci mancherà per sempre. A tutti noi, a tutta Firenze». A tutta l'Italia, aggiungiamo noi.

