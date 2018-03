NIANG, FRATTURA AL NASO/ Domani il calciatore del Torino sarà operato

Niang frattura al naso: domani il calciatore del Torino sarà sottoposto a un'operazione chirurgica a Chivasso. Il ko è arrivato durante l'allenamento di questa mattina.

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Niang frattura al naso - La Presse

E' stato un brutto inizio di settimana per Mbaye Niang che durante l'allenamento con il Torino di questa mattina si è procurato una frattura al naso. Il calciatore granata sarà operato domani a Chivasso dove è stato visitato questa mattina dal Dott. Tubino, che sarà il chirurgo ad eseguire l'intervento. Probabile però che il calciatore non debba stare fuori a lungo, anzi si ipotizza che possa tornare in campo davvero molto presto grazie a una maschera protettiva come accade in questi casi. Di certo non è stata fino a questo momento una stagione molto fortunata per il ragazzo che spera ora di trovare continuità e di lasciarsi alle spalle questo piccolo incidente senza grandissime ripercussioni. Curiosità vuole che un infortunio simile lo abbia accusato anche Lorenzo De Silvestri nella gara che il Torino ha affrontato contro la Sampdoria il 3 febbraio scorso.

LA STAGIONE DELL'ESTERNO D'ATTACCO

Mbaye Niang è nato a Meulan-en-Yvelines il 19 dicembre del 1994. Il calciatore francese, naturalizzato senegalese, è stato notato quando aveva ancora tredici anni dal Caen. Proprio nella seconda squadra del club francese ha avuto l'opportunità di debuttare tra i professionisti per essere acquistato poi dal Milan nel 2012. L'avventura in rossonero è fatta di pochi alti e tanti bassi con diverse avventure in prestito che ogni volta ne rivalutavano il cartellino e obbligavano il club a fare un tentativo per riportarlo in rossonero. Questo è accaduto dopo i prestiti a Montpellier, Genoa e Watford sempre con pochi risultati. Quest'estate è stato girato in prestito ai granata dove sia con Sinisa Mihajlovic che con Walter Mazzarri ha fatto un po' fatica a trovare continuità. Giocatore rapido e dotato di fisicità ha mezzi importanti, la sensazione però è che ormai i treni più importanti della sua carriera siano passati.

