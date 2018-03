PERUGIA, NURA HA PROBLEMI AL CUORE/ Il giovane della Roma costretto allo stop, nuovi esami tra un mese

Perugia, Nura ha problemi al cuore: il giovane della Roma è stato costretto allo stop dal punto di vista precauzionale, tra un mese ci saranno dei nuovi controlli medici.

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Perugia, Nura ha problemi al cuore (Foto Instagram)

Abdullahi Nura è stato costretto a fermarsi per nuovi problemi al cuore. Il difensore della Roma, in prestito al Perugia, infatti è ai box per motivi precauzionali e saranno effettuati dei nuovi esami medici tra un mese circa. Il comunicato ufficiale della Roma ci spiega: "Mercoledì 28 febbraio 2018 Abdullahi Nura è stato sottoposto a controlli cardiologici programmati dai quali sono emersi reperti che hanno reso necessario un periodo di riposo dall'attività sportiva di circa un mese. Successivamente a questo saranno ripetuti gli esami". Nura aveva avuto già problemi al cuore tra il novembre del 2015 e il gennaio del 2016 che lo avevano costretto a una piccola operazione e a due mesi di stop. E' presto per valutare quali sono realmente i problemi del ragazzo nella speranza che possa presto tornare a svolgere un'attività agonistica.

LA CARRIERA

Abdullahi Nura è nato a Kaduna in Nigeria il 17 agosto del 1997. A portarlo in Italia è lo Spezia che lo pesca dall'Abuja quando questi ha ancora sedici anni. Dopo un prestito alla Lavagnese il calciatore viene notato e acquistato dalla Primavera della Roma. I giallorossi decidono allora di girarlo in prestito ancora allo Spezia. Nel maggio del 2016 il calciatore si procura però una lesione del legamento crociato che lo costringe a un'operazione e vista anche una ricaduta a quasi un anno di stop. Nura è cresciuto come terzino destro, sviluppando grandi capacità anche nella gestione della palla. Questo gli ha permesso negli anni di giocare anche in mezzo al campo. Nonostante i tanti problemi fisici la Roma ha sempre dimostrato di credere nelle sue potenzialità tecniche, solo il tempo ci dirà se queste verranno ripagate in campo anche se al momento non dipende molto dal ragazzo.

