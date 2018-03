Probabili formazioni/ Liverpool Porto: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League ottavi)

Probabili formazioni Liverpool Porto: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I Reds valutano il turnover dopo il robante 5-0 della partita di andata

05 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Liverpool Porto, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool Porto va in scena alle ore 20:45 di martedì 6 marzo, come ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018: una partita che ad Anfield dovrebbe avere ben pochi spunti di interesse, almeno dal punto di vista del passaggio del turno. L’andata infatti è stato un totale dominio da parte dei Reds: la squadra di Jurgen Klopp ha vinto 5-0 in trasferta, il che significa che per ribaltare il risultato e volare ai quarti di finale il Porto dovrebbe vincere o con sei gol di scarto oppure con cinque, a patto però di segnarne almeno sei. Diciamolo pure: è una missione praticamente impossibile per i pur talentuosi Dragoni, soprattutto perchè questo Liverpool dà la sensazione di aver trovato la giusta formula e minaccia di essere una delle grandi mine vaganti di questo torneo. Andiamo adesso a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Liverpool Porto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Porto potrà essere seguita in diretta tv esclusivamente dagli abbonati al digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento è sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, mentre in assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PORTO

LE DECISIONI DI KLOPP

Turnover o no? Jurgen Klopp ragionevolmente potrebbe lasciare in panchina qualcuno dei suoi titolarissimi, ma questa è la Champions League ed è sempre difficile scegliere di presentare una formazione rimaneggiata. In dubbio c’è Joe Gomez, mentre mancherà Clyne: in difesa Matip potrebbe giocare al posto di Lovren, con Alexander-Arnold confermato a destra e Alberto Moreno che potrebbe tornare titolare in luogo di Robertson. Il resto però potrebbe essere confermato: forse vedremo Lallana in mediana insieme a Henderson e Milner, e forse Oxlade-Chamberlain potrebbe dare riposo a Salah; tuttavia qui si entra anche in un ragionamento che prende in esame anche possibili record di gol. Ad ogni modo, diciamo che un cambio nel settore offensivo ci sarà e che l’egiziano rimane il maggiore indiziato per prendersi un turno di riposo: dunque Chamberlain, spesso schierato da Klopp come interno a centrocampo, si candida per avere un posto con Sadio Mané che invece dovrebbe essere titolare a sinistra, al centro dello schieramento offensivo ci sarà Roberto Firmino a meno che Danny Ings non abbia una chanche per iniziare la partita.

LE SCELTE DI CONCEICAO

Persa per persa, Sergio Conceiçao dovrebbe comunque dare spazio a chi lo ha portato fino a qui, dunque ai suoi titolari: ancora senza Danilo Pereira, l’allenatore del Porto si affiderà a Sérgio Oliveira a centrocampo per affiancare Hector Herrera, e come detto non dovrebbe cambiare più di tanto la sua formazione rispetto a quella che ha giocato all’andata. Tornerà Felipe in difesa, e prenderà il posto di Diego Reyes al fianco di Marcano; in porta José Sà, con Ricardo Pereira e Alex Telles che correranno sulle fasce. La linea dei trequartisti potrebbe cambiare leggermente: si candida Jesus Corona che potrebbe prendere il posto di Marega, davanti invece Gonçalo Paciencia insidia un Soares che comunque rimane favorito. A sinistra dovrebbe giocare come al solito l’algerino Brahimi, da trequartista puro invece ci sarà Otavio. Tuttavia Conceiçao potrebbe decidere modifiche all’ultimo momento: non è mai facile scegliere una formazione sotto di cinque gol, da vedere allora quello che succederà tra poche ore.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PORTO: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 32 Matip, 18 A. Moreno; 20 Lallana, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 21 Oxlade-Chamberlain, 11 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 12 Joe Gomez, 6 Lovren, 26 Robertson, 7 Milner, 11 Salah, 28 Ings

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: -

Indisponibili: Clyne

PORTO (4-2-3-1): 12 José Sà; 21 Ricardo Pereira, 28 Felipe, 5 Marcano, 13 Telles; 16 Hector Herrera, 27 Sérgio Oliveira; 17 Corona, 25 Otavio, 8 Brahimi; 29 Soares

A disposizione: 1 Casillas, 2 Maxi Pereira, 23 D. Reyes, 10 Oliver Torres, 11 Marega, 19 Waris, 14 Gonçalo Paciencia

Allenatore: Sergio Conceiçao

Squalificati: -

Indisponibili: Danilo Pereira

