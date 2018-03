Probabili formazioni/ Psg Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League ottavi)

Probabili formazioni Psg Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Senza Neymar i transalpini cercano la grande rimonta affidandosi a Di Maria

05 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Psg Real Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

Psg Real Madrid è la grande partita della Champions League 2017-2018, ma questo è l’atto secondo: martedì 6 marzo alle ore 20:45 si gioca infatti il ritorno degli ottavi di finale. La prima sfida è andata ai blancos, che in rimonta sono riusciti a vincere 3-1: adesso si fa dura per i parigini, che fronteggiano la possibilità dell’ennesima eliminazione precoce e per qualificarsi dovrebbero vincere 2-0. Il Real Madrid veleggia verso la possibile terza finale consecutiva: in campionato non sono stati perfetti avendo 15 punti di ritardo dal Barcellona capolista; terzo posto e sconfitta contro l’Espanyol una settimana fa, ma in ambito europeo - nonostante un girone appena discreto - i campioni in carica hanno dimostrato di saper essere ancora i più forti. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori hanno intenzione di mettere in campo le loro squadre al Parco dei Principi, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Psg Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID

I DUBBI DI EMERY

Neymar non ci sarà: è stato un lungo giallo, che però alla fine si è risolto con la decisione del brasiliano di operarsi. Senza di lui, la cui stagione è sostanzialmente finita in anticipo, Unai Emery dà spazio a Di Maria: l’argentino giocherà a piede invertito partendo largo a destra, con Cavani che come sempre sarà la prima punta e Mbappé a questo punto titolare partendo sulla corsia sinistra. Il resto della formazione non dovrebbe essere in dubbio: a centrocampo ancora fuori Thiago Motta e perciò spazio a Verratti come mezzala con Lo Celso che si dispone in mezzo da regista, mentre Rabiot - autore del gol della speranza al Bernabeu - sarà l’interno che si occuperà degli inserimenti senza palla. In difesa possibili due cambi rispetto a quanto abbiamo visto all’andata, perchè il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi ai suoi titolari: Thiago Silva prenderà il posto di Kimpembe al fianco di Marquinhos, a sinistra invece avremo in campo Kurzawa (per Berchiche) con Dani Alves e Aréola che vanno verso la conferma. Questo almeno è quanto deciso sulla carta, poi vedremo se davvero l’allenatore del Psg deciderà di mandare in campo questa formazione per ribaltare un risultato francamente difficile.

LE SCELTE DI ZIDANE

Avendo vinto in maniera brillante all’andata, Zinedine Zidane non avrebbe troppi motivi per modificare la sua squadra; come sempre il ballottaggio principale riguarda la corsia destra del tridente offensivo, dove Gareth Bale ormai non è più un titolare fisso e potrebbe quindi lasciare campo a uno tra Isco e Asensio, con il secondo che tre settimane fa aveva girato la partita entrando nella ripresa. Resta questa la decisione dell’ultimo minuto, perchè nel 4-3-3 di Zidane non c’è troppo spazio per le sorprese. In porta Keylor Navas; a destra dovrebbe torna Carvajal (era squalificato) e Marcelo va sulla sinistra, in mezzo la solita coppia formata dalla fisicità di Varane e dall’esperienza di Sergio Ramos, pericolosissimo sulle palle inattive e spesso e volentieri decisivo sotto rete. In mediana invece comanda Modric che, spostato sul centrodestra, è il playmaker della squadra; indispensabile il lavoro che Casemiro garantisce come perno centrale andando a rincorrere tutti e a tappare i buchi lasciati dal croato e da Toni Kroos, che sarà l’altra mezzala e come ben sappiamo è in grado di fare un po’ di tutto sul terreno di gioco. Non sono previsti cambi in questo reparto, a disposizione ci sarà comunque Kovacic che potrebbe aumentare la qualità nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): 16 Aréola; 32 Dani Alves, 2 Thiago Silva, 5 Marquinhos, 20 Kurzawa; 6 Verratti, 18 Lo Celso, 25 Rabiot; 11 Di Maria, 9 Cavani, 29 Mbappe

A disposizione: 1 Trapp, 12 Meunier, 3 Kimpembe, 17 Berchiche, 19 L. Diarra, 24 Nkunku, 27 Pastore, 23 Draxler

Allenatore: Unai Emery

Squalificati: -

Indisponibili: Thiago Motta, Neymar

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 6 Nacho Fernandez 15 T. Hernandez, 23 Kovacic, 20 Asensio, 11 Bale, 17 Lucas Vazquez

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: -

