RINVIO MILAN INTER / I dubbi della società con i calciatori e Gattuso che spingevano per non giocare

Rinvio Milan Inter, i dubbi della società con i calciatori e Gennaro Gattuso che spingevano per non giocare dopo la bruttissima notizia dell'improvvisa morte di Davide Astori.

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Rinvio Milan Inter - La Presse

Alla fine Milan Inter non si è giocata, la gara come le altre è stata rinviata per la morte di Davide Astori. C'è un retroscena che svela però il portale di Tuttosport con il club che all'inizio aveva avuto qualche dubbio sul possibile rinvio della partita. La paura era legata al fatto che potessero crearsi problemi legati ai quasi ottantamila tifosi attesi per la serata a San Siro. Ovviamente c'erano anche i problemi legati al rimborso dei biglietti e al recupero della stracittadina. Alla fine però ovviamente si è presa la decisione più logica con Gennaro Gattuso e i calciatori che spingevano per non giocare la partita e con il club che era consapevole che questa sarebbe stata la decisione più giusta da prendere. Ora si va verso un recupero il 9 maggio, situazione che potrebbe trasformare il derby di Milano in una vera e propria finale per un posto in Champions League.

ASTORI E LA SUA MILITANZA IN ROSSONERO

Tra le squadre più colpite dall'improvvisa morte di Davide Astori c'è sicuramente il Milan. Il calciatore infatti era cresciuto proprio nel vivaio del club rossonero. I meneghini lo avevano acquistato dal Ponte San Pietro quando questi aveva appena quattordici anni. Con la maglia del Milan però Davide Astori non aveva mai giocato in prima squadra, ceduto al Cagliari nel 2008 dopo i prestiti al Pizzighettone e alla Cremonese. Sicuramente però sono stati moltissime le persone all'interno del mondo del Milan che hanno vissuto momenti con Davide Astori. Senza considerare quelli che avevano giocato con lui in Nazionale e chi lo conosceva come avversario leale e professionista esemplare. Quando è arrivata la notizia quindi sono moltissimi quelli che nello spogliatoio del Milan hanno pensato subito che non avrebbero potuto giocare la sfida delle 20.45 con l'Inter, derby che era attesissimo ma in questo caso passava in secondo piano.

