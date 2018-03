Recupero Serie A/ Milan-Inter, due date possibili: quando si gioca?

Recupero Serie A, due date possibili: il calendario diventa complicato, oggi si prende una decisione? Quando si giocherà il derby Milan Inter che doveva essere disputato ieri?

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Recupero Serie A - La Presse

Quando si recupererà Milan Inter? Dubbi sulle date che potrebbero permettere di tornare in campo dopo il giusto rinvio di ieri per la morte di Davide Astori. Al momento sono due le ipotesi per il possibile recupero delle gare rinviate. La prima data utile è il 14 marzo, quando però va sottolineato che si recupererà già Juventus Atalanta con la Dea che deve giocare anche la partita contro la Sampdoria. In questo caso probabilmente sarebbero recuperate tutte le partite tranne appunto quella della Dea che avrebbe così da recuperare una partita. Una scelta che permetterebbe di non far slittare tutte le gare alla seconda data, quella del 9 maggio. Una decisione che dovrebbe essere presa nella giornata di oggi quando ci sarà una riunione in Lega proprio per prendere questa decisione. Ci sono inoltre da capire anche quando saranno recuperate le gare di Serie B ieri rinviate: Avellino Bari e Carpi Venezia.

LA GIORNATA DA RECUPERARE

La Serie A ieri si è fermata per l'improvvisa morte di Davide Astori, una notizia che rendeva impossibile scendere in campo e pensare al calcio giocato. Sono ancora chiare negli occhi di tutti le immagini di dolore arrivate dai vari stadi d'Italia e non solo. Alle 12.30 si doveva giocare Genoa Cagliari, gara che è stata letteralmente sconvolta dalla notizia arrivata a circa mezzora dal fischio d'inizio. Il volto di Mattia Perin in lacrime che corre verso gli spogliatoi durante il riscaldamento descrive molto bene la situazione. Ora però è il momento di capire quando si recupereranno quelle partite con il calendario fitto fino alla fine della stagione. Tra queste ovviamente c'è anche la stracittadina di Milano, Milan-Inter, che era il match più atteso della giornata se si escludono gli impegni del sabato di Juventus e Napoli. Ecco tutte le gare da recuperare: Genoa-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone, Udinese-Fiorentina e Milan-Inter.

