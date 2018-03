Video/ Manchester City-Chelsea (1-0): highlights e gol della partita (Premier League 29^ giornata)

Video Manchester City Chelsea (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 29^ giornata di Premier League. Ai citizens basta la rete di Bernardo Silva.

Video Manchester City Chelsea (LaPresse)

Il Manchester City supera il Chelsea e allunga il distacco in classifica. I ragazzi di Guardiola, grazie alla vittoria ottenuta contro i blues, proteggono l'imbattibilità e volano a + 18 punti dal Liverpool. Per la truppa di Conte, invece, si tratta del quarto stop esterno di fila. Primo squillo della partita firmato da Bernardo Silva, il cui tiro a giro mette i brividi al Chelsea. Bravissimo Azpilicueta a compiere un salvataggio miracoloso sulla linea di porta. Il City preme, gli uomini di Conte difendono soffrendo. Nella ripresa ci pensa proprio Bernardo Silva a spezzare l'equilibrio, con una giocata nata dal suggerimento di Aguero. Il Chelsea si scuote timidamente e prova a reagire con un tentativo di Moses. I blues faticano a trovare lo specchio e nemmeno Alonso riesce ad impensierire Ederson con il suo tiro dal limite dell'area. Finisce così, con la vittoria del Manchester City su un Chelsea che non ha retto il confronto.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-CHELSEA 1-0

46' B. Silva

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko (87' Danilo); Gundogan, De Bruyne, D Silva (90' Foden); B Silva, Aguero (85' G. Jesus), Sane. All. Guardiola

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Drinkwater, Alonso; Willian (78' Giroud), Hazard (90' Morata), Pedro (82' Emerson). All. Conte

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANCHESTER CITY CHELSEA (0-1): HIGHLIGHTS E GOL (da video sky)

© Riproduzione Riservata.