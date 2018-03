Cesena-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B posticipata a causa dell'ondata di maltempo.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Cesena-Pro Vercelli, LaPresse

Cesena-Pro Vercelli, diretta dal signor Chiffi di Padova, martedì 6 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per il recupero della settima giornata di ritorno nel campionato di Serie B. Va in scena un recupero importante in chiave salvezza, la vittoria di La Spezia ha riportato in quota un Cesena che sta vivendo una stagione di passione, senza riuscire mai ad affrancarsi dalla zona salvezza. L'arrivo di Castori in panchina ormai da diverse settimane ha riportato concretezza in casa romagnola, ma i risultati si sono sempre fatti registrare a singhiozzo, anche se la vittoria in Liguria può senza ombra di dubbio rappresentare una svolta.

Cinque risultati ultili consecutivi, dei quali gli ultimi tre sono stati pareggi, ma ancora una situazione di classifica decisamente difficile per la Pro Vercelli, che proverà a ritrovare ispirazione in attacco dopo aver rimesso a posto la difesa negli ultimi match. Tra le due squadre ci sono quattro punti di differenza in favore dei cesenati, i padroni di casa scontano al momento, con cinquanta gol incassati, l'essere la seconda peggior difesa del campionato dopo quella della Ternana, ma in casa hanno fatto la maggior parte dei punti, con la Pro Vercelli che ha ottenuto quattro punti nelle ultime due trasferte.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Cesena Pro Vercelli potrà essere seguita in diretta tv da tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 252 della pay tv satellitare (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Manuzzi di Cesena. Padroni di casa schierati con Fulignati tra i pali, il ghanese Donkor schierato in posizione di terzino destro e Perticone schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Esposito e Suagher andranno a formare la coppia di difensori centrali. A quattro sarà anche la linea di centrocampo dei bianconeri, schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con il polacco Kupisz, Schiavone, Di Noia e Vita. In attacco, Dalmonte sarà il trequartista mentre il gambiano Jallow sarà l'unica punta di ruolo. Risponderà la Pro Vercelli con Pigliacelli tra i pali e una difesa a tre composta da Gozzi, l'ivoriano Konaté e Bergamelli. A centrocampo spazio a Castiglia, Paghera e Germano, mentre Ghiglione avrà il compito di presidiare la fascia destra e Mammarella l'out difensivo di sinistra. In attacco spazio a Morra e al brasiliano Reginaldo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Squadre schierate in campo tatticamente con un 4-4-1-1 per quanto riguarda il Cesena di Castori ed un 3-5-2 per quanto concerne la Pro Vercelli allenata da Grassadonia. Nel match d'andata la Pro Vercelli ha avuto la meglio sui diretti avversari con un cinque a due a valanga, nonostante il Cesena si fosse portato per due volte in vantaggio. I piemontesi hanno vinto anche l'ultimo precedente giocato in casa dei romagnoli il 25 febbraio 2017, mentre il Cesena ha avuto la meglio per l'ultima volta sulla Pro Vercelli il 2 maggio 2016, vittoria per due a uno in favore dei bianconeri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per questo recupero in terra romagnola vedono il Cesena favorito, con vittoria interna quotata 2.15 da William Hill, che propone invece a 3.10 la quota riferita all'eventuale pareggio. Unibet alza invece fino a 3.70 la quota per il successo piemontese in trasferta. Per Bet365, over 2.5 proposto a una quota di 2.29 e under 2.5 offerto a una quota di 1.60.

© Riproduzione Riservata.