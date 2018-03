Cuneo-Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo-Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per il recupero della ventisettesima giornata di Serie C.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Cuneo-Pro Piacenza, LaPresse

Cuneo-Pro Piacenza, diretta dal signor Marini di Trieste, martedì 6 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla gara di recupero della ventisettesima giornata di campionato di Serie C, nel girone A. Si gioca il recupero con il Cuneo reduce da una delle giornate più esaltanti della sua stagione, quella segnata dalla vittoria sul campo del Livorno, ormai sempre più in bilico nel suo ruolo da capolista del girone A di Serie C. Ha deciso il gol di Schiavi che ha regalato, su uno dei campi più difficili del raggruppamento, la prima vittoria del 2018 ai piemontesi, che in classifica ora puntano il sorpasso a Pro Piacenza ed Arezzo al quintultimo posto in classifica, vedendo finalmente la luce della quota che vale la salvezza diretta, dopo una lunga rincorsa.

Proprio la Pro Piacenza sarà l'avversaria diretta del Cuneo, con gli emiliani che a causa dei rinvii dovuti all'emergenza dal tempo che negli ultimi quindici giorni ha colpito l'Italia, non scendono di fatto in campo dallo scorso 18 febbraio e sono al momento la squadra che ha disputato meno partite nel girone A, ventiquattro (il Pisa terzo in classifica ne ha giocate ventisette, altre dodici compagini, la maggioranza nel girone, ventisei). Fare risultato in Piemonte sarebbe molto importante per sfruttare le partite mancanti e allontanare la Pro Piacenza dalla zona più calda della classifica, prima dell'interruzione forzata la formazione emiliana era comunque reduce da un ottimo momento, con sette punti conquistati nelle ultime tre partite disputate in campionato. Chi vincerà, riuscirà a compiere un passo in avanti importantissimo in chiave salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non si potrà seguire la sfida Cuneo Pro Piacenza in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, disponibile per tutti gli abbonati o gli utenti che acquisteranno l'evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO PRO PIACENZA

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Il Cuneo scenderà in campo con Stancampiano in porta e una difesa a tre composta da Zigrossi, Di Filippo e Conrotto. A centrocampo spazio a Zappella sulla corsia laterale di destra e a Puttini sulla corsia laterale di sinistra, con Schiavi, Gerbaudo e Rosso che si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana. In attacco spazio a Zamparo e Bruschi. Risponderà la Pro Piacenza con Gori in porta, Paramatti schierato sull'out difensivo di destra e Ricci sull'out difensivo di sinistra, mentre Belotti e Battistini formeranno la coppia di difensori centrali. A quattro anche la linea dei centrocampisti, con Barba laterale di destra ed Alessandro esterno mancino, mentre Aspas e Cavagna si muoveranno al centro della mediana. In attacco confermata la coppia Musetti-Abate.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto per la sfida tattica tra le due formazioni saranno il 3-5-2 del Cuneo ed il 4-4-2 della Pro Piacenza. Il match d'andata ha visto le due formazioni pareggiare con il punteggio di uno a uno, al vantaggio lampo dei piemontesi siglato da Dell'Agnello i padroni di casa emiliani hanno risposto con Alessandro. L'ultimo precedente tra i due club disputato a Cuneo è datato 14 novembre 2015, vittoria per due a zero della Pro Piacenza con reti messe a segno da Rantier e Cristofoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match indicano una seppur equilibrata preferenza dei bookmaker per la formazione piemontese, con vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 2.89 la quota relativa al pareggio e Bwin propone invece a 3.30 la quota per il successo esterno del club emiliano. Unibet quota 2.75 l'over 2.5 e quota invece 1.38 l'eventuale under 2.5.

© Riproduzione Riservata.