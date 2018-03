Ferrari, Marchionne/ “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”

Ferrari, parla Marchionne: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della Rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1

Raikkone e Vettel, piloti Ferrari F1 - LaPresse

Torna a parlare il numero uno della Ferrari, Sergio Marchionne, e come da copione, le sue dichiarazioni lasciano il segno. Il patron della Rossa ha puntata un’altra volta il dito nei confronti di Liberty Media, i padroni della Formula 1. Secondo il manager abruzzese, il circus motoristico sta andando in una direzione non gradita alla casa di Maranello. Parlando in conferenza stampa da Ginevra, ammette: «Vogliamo una scelta chiara sulla protezione del Dna di questo sport, di cui la Ferrari fa parte. Non vogliamo che questo Dna sia diluito da ragioni commerciali e di spettacolo. A noi interessano gli aspetti tecnici e credo che di questo Liberty non capisca un tubo». Quindi Marchionne rincara la dose, spiegando: «Spetta a noi rispondere sui regolamenti e se ci viene tolta questa possibilità non saprei cosa andarci a fare in pista; Liberty ci lasci lavorare, se non mi permette di competere andiamo da un'altra parte».

MARCHIONNE CONTRO L’OMOLOGAZIONE

Marchionne si mette quindi di traverso rispetto al tentativo di “omologazione” dei padroni della Formula 1, una scelta che non rispecchierebbe la vera anima di questa sport, e soprattutto, la vera anima della Ferrari. «Se non riusciamo a distinguere – spiega il presidente della Rossa - un concorrente dall'altro dal punto di vista tecnico, non mi interessa». Marchionne ci tiene comunque a precisare che «L’obiettivo è ovviamente di restare e io mi sto impegnando in tal senso, ma l’accordo deve arrivare da entrambi le parti e con Ross Brown purtroppo non abbiamo ancora chiarito le questioni tecniche». Difficile pensare ad una Formula 1 senza la Ferrari, ma è altrettanto poco credibile pensare ad una rossa senza F1: è necessario che si trovi un accordo, altrimenti nessuna delle due ne gioverà.

