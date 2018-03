Italia Olanda Under 19 (donne)/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Torneo La Manga)

06 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Olanda Under 19, donne (Foto LaPresse)

Italia Olanda Under 19 si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 6 marzo: per le azzurrine si tratta del terzo appuntamento nel Torneo La Manga, un’isola nella comunità di Murcia, in Spagna, che dà il nome a questa competizione di notevole interesse per quanto riguarda il calcio femminile giovanile, a livello appunto di Under 19. Il Commissario Tecnico Enrico Sbardella si attende risposte importanti dalla ragazze in questo evento che costituisce la migliore preparazione possibile alla Fase Elite degli Europei, che si giocherà a inizio aprile e nella quale l’Italia proverà a qualificarsi per la fase finale del torneo continentale. Il bilancio è stato finora positivo, dal momento che abbiamo ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Islanda venerdì nella prima giornata e poi un pareggio per 1-1 domenica contro la Norvegia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Olanda Under 19, né sarà a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa partita, e sul torneo di La Manga, potrete rivolgervi al sito ufficiale della Federcalcio (lo trovate all’indirizzo www.figc.it) e ai profili ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network. Rimandiamo in particolare al profilo Twitter @Vivo_Azzurro.

L’UNDER 19 FEMMINILE VERSO L’EUROPEO

La nazionale femminile Under 19 si è allenata per una settimana, fino a martedì scorso, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia; sono tante le giocatrici convocate da Enrico Sbardella, che naturalmente vuole vedere all’opera tutte le ragazze in vista della Fase Elite degli Europei che vedrà la nostra nazionale giocare contro Scozia, Russia e Repubblica Ceca con l’obiettivo di conquistare un posto nella fase finale, come era successo l’anno scorso, quando le azzurre si erano qualificate per gli Europei proprio vincendo il girone della Fase Elite. I risultati ottenuti finora in questo Torneo La Manga possono fare sperare in bene, perché le Nazionali nordiche nel calcio femminile sono sempre di buon livello, staremo a vedere cosa succederà contro l’Olanda oggi pomeriggio per trarre un bilancio nel cammino verso gli appuntamenti che contano.

