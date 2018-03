JUVENTUS, BUFFON SU CHAMPIONS E FUTURO/ "Ho già deciso d'accordo con il club, ma non è questo il momento"

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Quale sarà il futuro di Gigi Buffon? A ogni snodo di quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione si torna a parlare anche di cosa accadrà alla fine di questa. In conferenza stampa alla vigilia di Tottenham Juventus ha parlato il portierone bianconero, sottolineando: "Ho già deciso il mio futuro d'accordo con il club, ma non è questo il momento per parlarne e credo che tutti siano d'accordo". Un Gigi Buffon che è convinto di poter andare avanti con la sua Juventus anche rispettando gli Spurs. C'è voglia comunque di scendere in campo per dimostrare la grandissima voglia di andare avanti in una competizione che il club bianconero non vince ormai da ventitré anni. Nonostante questo l'attenzione di molti finisce inevitabilmente anche sul futuro di Gigi Buffon che molto presto svelerà il suo futuro. Al momento non è chiaro se la prossima stagione ci sarà ancora il campo di gioco o il passaggio dietro la scrivania.

GIGI NON VUOLE CHE VADA COME CON LA SVEZIA

Gigi Buffon ha già vissuto una notte da dentro o fuori in questa stagione, quell'Italia-Svezia che ha costretto gli azzurri a dire addio al sogno Mondiale. Sarebbe dovuta essere la sua ultima partita con la maglia della Nazionale e non lo sarà, perché Gigi Buffon ha accettato la convocazione di Gigi Di Biagio per le prossime amichevoli contro Germania e Argentina. La gara contro il Tottenham ha più o meno lo stesso senso, anche se in palio non c'è una competizione che va in scena ogni quattro anni, ma il portierone bianconero si aspetta di vivere un epilogo diverso. La Juventus viene dal 2-2 di Torino che la obbliga a vincere per passare il turno. Servirà grande concentrazione e soprattutto precisione a livello tecnico come ricorda sempre Massimiliano Allegri. Buffon invece quando gli chiedono se sarà la sua ultima partita in Champions League risponde: "No, sono ottimista per mia natura".

