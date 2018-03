Juventus, Matuidi/ “Il Tottenham si può battere, Higuain sta recuperando”

Juventus, parla Matuidi: “Il Tottenham si può battere, Higuain sta recuperando”. L’intervista rilasciata dal centrocampista della Vecchia Signora, in vista della Champions League

Blaise Matuidi sarà l’arma in più della Juventus per la partita contro il Tottenham. Mercoledì sera la Vecchia Signora si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Londra, e il nazionale francese, rispetto all’andata, sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Ed è stato proprio l’ex Paris Saint Germain a suonare la carica in vista dell’appuntamento di Wembley. Intervistato dai colleghi di Sky Sport, ha ammesso: «Mercoledì non sarà per niente semplice, il Tottenham è una squadra che gioca un bel calcio, si disimpegna bene con il pallone e soprattutto arriva da un buon periodo in campionato. Ha fatto ottime cose in Champions League, compresa la gara di andata contro di noi. Comunque a Torino abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà: andiamo a Londra per vincere e per segnare. Se giochiamo come sappiamo sarà possibile».

“HIGUAIN STA RECUPERANDO PER IL TOTTENHAM”

Matuidi crede nella possibilità di ribaltare le sorti del match (all’andata finì 2 a 2, un risultato che ovviamente favorisce il Tottenham), e di strappare così il pass per i quarti di finale di Champions. Un risultato possibile anche perché in campo potrebbe esservi Gonzalo Higuain. Il Pipita era out per la sfida di sabato scorso contro la Lazio, ma potrebbe partire per Londra insieme ai compagni di squadra: «Higuain sta recuperando nel migliore dei modi – ha spiegato l’esperto centrocampista transalpino - spero sia con noi in viaggio domani». Certamente la vittoria dell’Olimpico contro la squadra di Inzaghi ha fatto schizzare il morale alle stelle agli uomini bianconeri, ma ora bisognerà superare l’ostacolo londinese, squadra che vanta un potenziale offensivo davvero notevole. Ricordiamo che per passare, la Juventus dovrebbe vincere o pareggiare dal tre a tre in su. In caso di due a due, invece, si andrà ai tempi supplementari.

