Liverpool-Porto/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Liverpool-Porto: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. Si riparte dal 5 a 0 dell'andata per i Reds.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Liverpool-Porto, LaPresse

Liverpool-Porto, diretta dal tedesco Felix Zwayer, martedì 6 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sfida di ritorno senza storia ad Anfield, con il Liverpool che riparte dallo straripante cinque a zero ottenuto all'andata all'Estádio do Dragão. La squadra di Klopp ha confermato le sue ambizioni europee e sopratutto il suo ottimo momento. Oltre al Porto, nelle ultilme quattro partite gli inglesi hanno battuto Southampton, West Ham e Newcastle in Premier League, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica in Premier League, col Manchester City ormai troppo lontano, ma con la concreta possibilità di confermare la qualificazione in Champions per la prossima stagione.

Il Porto dalla sua ha centrato quattro vittorie consecutive in campionato dopo la sconfitta dell'andata che ha di fatto pregiudicato il cammino europeo della formazione di Oporto. I successi contro Rio Ave, Estoril e Portimonense hanno aperto la strada all'importantissimo scontro vinto venerdì scorso contro lo Sporting Lisbona, valso un passo avanti decisivo verso il titolo nazionale dei Dragoni, che ora vantano cinque punti di vantaggio sul Benfica secondo e ben otto sullo Sporting terzo. Ad Anfiled ci sarà da salvare solamente l'onore, considerando come il Liverpool sia riuscito a chiudere anticipatamente i conti nel match d'andata.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Liverpool Porto si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport 2 HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PORTO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo ad Anfield. Il Liverpool affronterà la sfida con il tedesco Karius tra i pali, Alexander-Arnold sull'out difensivo di destra e Robertson sull'out difensivo di sinistra, mentre l'olandese Van Dijk e il croato Lovren comporranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo al fianco del capitano Henderson si muoveranno Milner e l'olandese Wijnaldum, in attacco spazio al brasiliano Firmino, al senegalese Mané (autore di una tripletta nel match d'andata) e all'egiziano Salah. Risponderà il Porto con José Sa tra i pali, Ricardo Pereira schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Telles schierato in posizione di terzino sinistro, con il messicano Reyes e Marcano schierati al centro della retroguardia. A centrocampo l'altro messicano Herrera e Sergio Oliveira saranno i vertici arretrati con il maliano Marega, l'altro brasiliano Otavio e l'algerino Brahimi schierati in appoggio al centravanti brasiliano Soares.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli confermati per le due squadre rispetto a quanto visto all'andata, 4-3-3 per il Liverpool del tedesco Jurgen Klopp e 4-2-3-1 per il Porto allenato da Sergio Conceicao. Con il cinque a zero dell'andata, il Liverpool ha portato a nove i gol realizzati negli ultimi precedenti contro il Porto, che ha fatto risultato per l'ultima volta in Champions League contro i Reds in occasione dell'uno a uno del 18 settembre 2007.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sull'incontro vedono il Liverpool lanciato anche per la conquista della vittoria in questa sfida di ritorno. Successo casalingo dei Reds quotato 1.55 da Bet365, mentre William Hill alza fino a 4.20 la quota relativa al pareggio e Bwin moltiplica per 7.00 quanto investito sul successo esterno dei lusiani. Le quote per i gol realizzati nella partita sono fissate a 1.65 per l'over 2.5 e a 2.28 per l'under 2.5 secondo Unibet.

