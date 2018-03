PSG-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta PSG-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma al Parco dei Principi.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Paris SG-Real Madrid, LaPresse

Paris Saint Germain-Real Madrid, diretta dal tedesco Brych, martedì 6 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita d'andata si è giocata sul filo del rasoio, ma con un finale di partita veemente il Real Madrid si è garantito un buon vantaggio sul Paris Saint Germain, chiudendo il match sul tre a uno e rimontando l'iniziale vantaggio francese firmato da Rabiot con una doppietta di Cristiano Ronaldo ed un gol di Marcelo. Da quel match sono cominciati i guai per i transalpini che hanno perso per infortunio Neymar, una tegola che dovrebbe protrarsi fino a fine stagione, visto che il fuoriclasse brasiliano, costato 220 milioni di euro nel mercato estivo, si dovrà operare e secondo le previsioni dovrebbe recuperare giusto in tempo per disputare il Mondiale con la maglia del Brasile in Russia. Il Paris Saint Germain vola nelle Coppe Nazionali e in Ligue 1, dove sabato scorso l'ennesimo successo sul Troyes ha permesso alla squadra di ipotecare il titolo.

In Spagna invece il Real Madrid è ormai irrimediabilmente indietro nella corsa alla Liga, e il fronte europeo resta quello principale per una squadra che è comunque riuscita ad ottenere tre vittorie nella massima competizione continentale nelle ultime quattro stagioni. Due gol di vantaggio sono un buon margine per i Blancos, che dovranno però provare a resistere al forte attacco della formazione transalpina, anche se ovviamente per il tecnico Emery l'assenza di Neymar sarà un duro colpo. Nel 2018 finora il PSG ha perso due partite, la trasferta di Lione e l'andata di questa sfida degli ottavi di Champions. Un'eliminazione potrebbe mettere la parola fine sull'esperienza di Emery sulla panchina parigina, considerando quanto la proprietà araba tiene alla competizione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match PSG Real Madrid si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte al Parco dei Principi di Parigi. I padroni di casa del Paris Saint Germain giocheranno con Areola tra i pali, il brasiliano Dani Alves impiegato sull'out difensivo di destra e lo spagnolo Berchiche impiegato come laterale mancino, mentre l'altro brasiliano Marquinhos e Kimpembe giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Rabiot, l'argentino Lo Celso e l'italiano Verratti, in attacco nel tridente offensivo partiranno l'argentino Di Maria, l'uruguaiano Cavani e il talento diciottenne Mbappé, vista l'indisponibilità dell'asso brasiliano Neymar, costretto ad andare sotto i ferri dopo l'infortunio alla caviglia. Risponderà il Real Madrid con il portiere costaricense Keynor Navas alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Nacho, il francese Varane, Sergio Ramos e il brasiliano Marcelo. A centrocampo il tedesco Kroos sarà affiancato dall'altro brasiliano Casemiro e dal croato Modric, mentre il centravanti francese Benzema giocherà nel tridente offensivo assieme al gallese Bale e al portoghese Cristiano Ronaldo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sarà scontro fra 4-3-3 tra le due squadre allenate rispettivamente per il Paris Saint Germain ed il Real Madrid dallo spagnolo Emery e dal francese Zidane, in un confronto tra formazioni comunque abituate a mostrare una certa versatilità tattica. Il Paris Saint Germain è costretto a tentare una rimonta contro una squadra mai battuta in confronti ufficiali nelle Coppe Europee: l'unico risultato utile per i transalpini è il pareggio casalingo del 21 ottobre 2015, zero a zero al Parco dei Principi nella fase a gironi della Champions League 2015/16.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker molto equilibrate ma favorevoli per la vittoria in questa partita ai padroni di casa, con William Hill che propone a 2.05 il successo interno, Bwin che moltiplica per 4.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Unibet che offre a 3.40 la quota relativa al successo spagnolo al Parco dei Principi. Bet365 propone a 1.30 la quota per l'over 2.5 per quanto riguarda i gol realizzati nel match, mentre l'under 2.5 viene quotato 3.50.

