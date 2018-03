Perugia-Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Brescia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma allo stadio Renato Curi martedì 6 marzo 2018.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Perugia-Brescia, LaPresse

Perugia-Brescia, diretta dal signor Sacchi di Macerata, martedì 6 marzo 2018 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per il recupero della settima giornata di ritorno nel campionato di Serie B. Dopo l'interruzione forzata, il Perugia torna in campo sempre sulle ali dell'entusiasmo per la doppia vittoria ottenuta contro Palermo e Frosinone. Due squadre in piena lotta per il salto diretto in Serie A, contro le quali i grifoni sono riusciti a mettere in campo quella qualità che si era vista nella fase iniziale del campionato, prima che la crisi costringesse alla sostituzione di Giunti con Breda in panchina e al ridimensionamento di obiettivi che vedono comunque al momento gli umbri in corsa per la qualificazione ai play off.

Deve invece essere prudente il Brescia che con le due vittorie consecutive ottenute comunque contro Ternana e Foggia, ha messoquattro punti di distanza fra di sé e la zona pericolo, con tutte le dirette concorrenti nella corsa salvezza che hanno comunque giocato al momento almeno una partita in più rispetto alle Rondinelle. Si troveranno dunque di fronte due squadre in salute, chiamate a confermare il buon momento nella rincorsa ai rispettivi obiettivi: ci sarà da valutare quale tra le due formazioni abbia trovato giovamento dai rinvii, e quale invece si sia ritrovata a spezzare il ritmo felicemente e faticosamente ritrovato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Perugia Brescia potrà essere seguita in diretta tv da tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 251 della pay tv satellitare (Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo stadio Renato Curi di Perugia. I padroni di casa giocheranno con Leali in porta e una difesa a tre formata da Volta, Magnani e Del Prete. La zona centrale di centrocampo dei Grifoni sarà presidiata da Colombatto, Bandinelli e dallo svedese Gustafsson, mentre Mustacchio avrà il compito di presidiare la fascia destra ed il croato Pajac sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, tandem Cerri-Di Carmine confermato. Risponderà il Brescia con Minelli tra i pali, Coppolato schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Curcio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Somma e Gastaldello saranno i due centrali nella difesa a quattro. Ndoj e lo svizzero Martinelli saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre il guineano Embalo, Furlan e Torregrossa supporteranno come incursori di centrocampo l'unica punta di ruolo, l'Airone Caracciolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente al 3-5-2 di Breda, tecnico del Perugia, sarà opposto il 4-2-3-1 di Boscaglia, allenatore del Brescia. Brescia che si è imposto nel match d'andata di questo campionato, due a uno in rimonta con i gol di Caracciolo e Bisoli che hanno ribaltato il vantaggio umbro siglato dal nordcoreano Han, ora passato in Serie A al Cagliari. A Perugia i padroni di casa hanno vinto invece l'ultimo precedente interno, con il punteggio di tre a due, disputato il 4 febbraio 2017.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per questo recupero in terra umbra vedono il Perugia favorito in maniera abbastanza netta, con vittoria interna quotata 1.80 da William Hill, che propone invece a 3.40 la quota riferita all'eventuale pareggio. Unibet alza invece fino a 4.30 la quota per il successo piemontese in trasferta. Per Bet365, over 2.5 proposto a una quota di 1.95 e under 2.5 offerto a una quota di 1.85.

