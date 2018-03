Pontedera-Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera-Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Pontedera-Alessandria, LaPresse

Pontedera-Alessandria, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, martedì 6 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Si ripartirà dallo zero a zero dell'andata: l'Alessandria si presenta all'appuntamento forte di una serie positiva che dura dal 24 novembre scorso, data dell'ultima sconfitta subita dai grigi sul campo del Piacenza. E i piemontesi puntano forte sull'obiettivo Coppa, che potrebbe regalare la pole position nei play off dopo una stagione segnata da una partenza faticosa, in cui l'Alessandria proprio fino alla fine di novembre si è trascinata in un rendimento che l'aveva vista pericolosamente vicina alla zona play out, lontanissima dai picchi di rendimento vissuti nella passata stagione, con la Serie B sfiorata due volte prima nel testa a testa con la Cremonese, e poi con la finalissima perduta contro il Parma nei play off.

La Coppa Italia può regalare dunque nuovi orizzonti di soddisfazione all'Alessandria, ma ci sarà da fare i conti con un Pontedera che si è imposto come vero e proprio outsider della competizione, nonostante in campionato la formazione toscana sia più vicina alla zona play out e distante sette lunghezze dall'Alessandria. All'andata allo stadio Moccagatta il Pontedera ha imposto lo zero a zero agli avversari. Risultato che garantisce il passaggio del turno con un pareggio con gol ai grigi, mentre al Pontedera servirà un acuto non impossibile, pur tenendo conto che i diretti avversari sono imbattuti da oltre tre mesi, mentre il Pontedera non vince dallo scorso 11 febbraio. I toscani però in questa stagione si sono spesso esaltati contro le grandi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Pontedera Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv, ma solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati, o per tutti coloro che acquisteranno la partita come evento singolo, sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni del match vedono il Pontedera schierato con Contini a difesa della porta e una difesa a tre con Borri, Risaliti e Rossini impiegati come titolari. Caponi, Gargiulo e Calcagni saranno i centrali sulla linea mediana, mentre Tofanari giocherà come esterno sulla fascia destra e Corsinelli sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco ci saranno Pinzauti e Maritato, schierato titolare visto che sarà squalificato nella prossima sfida di campionato. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi in porta, Sciacca schierato in posizione di terzino destro e Barlocco schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Piccolo e Blanchard giocheranno al centro della difesa. Centrocampo a tre con Nicco, Ranieri e Gatto che partiranno dal primo minuto, mentre in attacco ci sarà spazio nel tridente per l'argentino Gonzalez, per Russini e per Fischnaller.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker molto equilibrate per questa partita che sarà decisiva per l'accesso in finale nella competizione. Vittoria interna del Pontedera quotata 2.90 da William Hill, leggermente inferiore la quota per il successo esterno dei grigi, quotato 2.45. Il pareggio viene invece proposto a una quota di 3.10 da Bet365, con la stessa agenzia di scommesse che propone a 2.29 la quota dell'over 2.5 e 1.60 la quota dell'under 2.5 per quanto riguarda i gol realizzati nella partita.

