Probabili Formazioni/ Liverpool Porto: quote e le ultime novità live (Champions League, ritorno ottavi)

Probabili formazioni Liverpool Porto: quote e le ultime novità attese oggi in campo epr la Champions League. Sarà ampio turnover per i Reds di Jurgen Klopp?

06 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Liverpool Porto (LaPresse)

Si accenderà questa sera la sfida di ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Porto: il fischio d’inizio è già stato fissato alle ore 20.45 ad Anfield quando scenderanno in campo le formazioni di questo atteso match. Volendo andare a analizzare le scelte dei due allenatori per questo incontro va detto che il pesante risultato fissato nella partita di andata permette a Jurgen Klopp di far riposare alcuni dei propri titolari. Forti del 5-0 registrato in terra lusitana i Reds possono permettersi un ampio turnover pur sapendo di non poter completamente abbassare la guardia di fronte all’ 11 di Conceicao. Proprio il tecnico portoghese invece dovrebbe puntare un po’ sui soliti nomi che hanno guidato il Porto in questa edizione della Champions League: il ribaltone è più che improbabile in ogni caso. Andiamo quindi a vedere ora nel dettaglio le probabili formazioni di Liverpool-Porto.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo come pure il risultato della partita di andata, ricordiamo che il pronostico è tutto a favore dei Reds questa sera. Considerando poi le quote date dalla snai per questa partita di Champions League ricordiamo che nell’1x2 la vittoria del Liverpool è stata data a 1.50, contro il 6.50 fissato per il successo del Porto: pareggio dato invece a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PORTO

LE SCELTE DI KLOOP

Per l’11 dei Reds che vedremo in campo questa sera a Anfield va detto che è assai probabile che Kloop voglia mischiare in maniera intelligente i soliti titolari con qualche giocatore più fresco. Non va infatti dimenticato che il Liverpool è già sicuro della qualificazione, e già guarda al prossimo impegno nel campionato nazionale contro il temibile Manchester United di Mourinho. Ecco quindi che nel 4-3-3 Klopp potrebbe puntare su Karius tra i pali con davanti a sè il duo di centrali Matip e Lovren, con Arnold e Moreno posti invece a guardia dei corridoi più esterni. Per il centrocampo ecco le maggiori novità: troveremo infatti Lallana e Wijnaldum con il solito Henderson chiamato in cabina di regia. Per il tridente d’attacco invece, il tecnico del Liverpool potrebbe portare in avanti Oxlade Chamberlain, per completare il reparto con Firmino e Manè: in alternativa ci sarà Salah, anche se è più probabile che Klopp vorrà tenere a riposo il proprio bomber.

LE MOSSE DI CONCEICAO

Saranno invece i soliti titolari riservati per le coppe per la probabile formazione del Porto, o almeno è questa la sensazione a poche ore del fischio d’inizio della partita di Champions League. Conceicao e i suoi sanno che l’impresa del ribaltone è più che improbabile, ma ugualmente i lusitani vorranno salutare la competizione nel migliore dei modi. Ecco quindi che nel probabile 4-2-3-1 vedremo Sà tra i pali, con Reyes e Marcano al centro del reparto difensivo: toccherà Pereira e Dalot occuparsi delle corsie più esterne. Per il centrocampo Herrera e Oliveira dovrebbero porsi di fronte alla difesa con ottavi accentrato sulla trequarti. In avanti perciò occhi puntati di Paciencia, con invece Brahimi e Marega chiamati sull’esterno. Attenzione però, perché non saranno improbabili ii ballottaggi dell’ultimo secondo, data anche la particolare condizione del match.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 6 Lovren , 32 Matip, 18 A. Moreno; 20 Lallana, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 21 Oxlade-Chamberlain, 11 Firmino, 19 S. Mané All. Klopp

PORTO (4-2-3-1): 12 Sè; 21 Pereira, 23 Reyes, 5 Marcano, 30 Dalot; 16 Herrera, 27 Oliveira, 11 Marega, 25 Otavio, 8 Brahimi; 14 Paciencia All. Conceicao

© Riproduzione Riservata.