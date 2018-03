Probabili formazioni/ Manchester City Basilea: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Champions league)

Probabili formazioni Manchester City Basilea: diretta tv, orario e le ultime novità sugli 11 che vedremo in campo all'Etihad Stadum. Sarà ampio turnover per Guardiola?.

06 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Manchester City Basilea (LaPresse)

Manchester City-Basilea è la partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma solo domani alle ore 20.45 presso l’Etihad Stadium: è quindi giunto il momento di analizzare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni del match. Tra le mura di casa, e ben consapevole sia il proprio valore di rosa che il pesantissimo 5-0 segnato in terra rossocrociata nella partita di andata, vediamo bene che i Citizens e Pep guardiola potrebbero concedersi un poco di riposo: sarò infatti ampio turnover quindi nell’11 dei padroni di casa, che pur non faranno meno a qualche punto fermo in campo. Diverso invece l’approccio della squadra rossoblu: l’impresa del ribaltone è appare ben impossibile per il Basilea ma Wicky e i suoi vorranno salutare la competizione nei migliore dei modi. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di Champions League tra Manchester City e Basilea.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Manchester City e Basilea in programma per domani alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv solo sul digitale di Premium in esclusiva. Appuntamento quindi ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video tramite l’app dedicata Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GUARDIOLA

In vista della partita tra Manchester City e Basilea il tecnico dei citizens potrebbe saggiamente optare per un buon turnover in questa partita di ritorno degli ottavi: la qualificazione infatti pare già in tasca e il prossimo calendario del City davvero ben fitto di incontri forse più decisivi. Ecco quindi che al netto di tale accortezze per la probabile formazione del club inglese verrà scelto il 4-3-3 come modulo, con in difesa il quartetto formato da Danilo, Laporte, Stone e Delph di fronte al solito Ederson, tra i pali. Qualche novità anche a centrocampo visto che vedremo David Silva assieme al solito Gundogan, oltre che al volto giovane di Foden, in campo per prendere il posto di Fernandinho, infortunatosi. In attacco invece dovemmo trovare in campo Sterling, che pare essersi pienamente recuperato dall’infortunio: con lui spazio anche a Sanè e a Bernardo Silva, irrinunciabile sull’esterno.

LE MOSSE DI WICKY

Se il Manchester City può quindi concedersi qualche importante modifica rispetto all'11 iniziale, non così il Basilea, che dovrebbe scendere in campo all’Etihad Stadium domani seguendo il 5-4-1 in linea già visto all’andata. Ecco quindi che Wicky dovrebbe optare nuovamente per i propri titolari anche in questa impresa disperata dove mancherà però Xhaka, fermato dal giudice sportivo. Di fronte al Vaclick ecco quindi un solido reparto a 5 dove le scelte appaiono quasi obbligate, visto una panchina un po’ corta in casa rossoblù: al centro vedremo il terzetto con Lacroix, Suchy e Zuffi, mentre nelle corsie più esterne agiranno Lang e Petretta. Pochi cambi invece a centrocampo: al centro non mancherà il duo Frei-Diè, con Stoker e Elyuonoussi attesi invece sull’esterno. A conti fatti e nonostante una rosa ben ampia, sarà solo Oberlin a sostenere il peso all’attacco del club svizzero.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 3 Danilo, 14 Laporte, 5 Stones, 18 Delph; 47 Foden, 21 David Silva, 8 Gundogan; 20 Bernardo Silva, 7 Sterling, 19 Sanè. All Guardiola

BASILEA (5-4-1): 1 Vaclick; 5 Lang, 3 Lacroix, 17 Suchy, 7 Zuffi, 28 Petretta; 14 Stoker, 6 Frei, 20 Diè, 24 Elyounoussi; 19 Oberlin. All Wicky

