Probabili formazioni/ Psg Real Madrid: quote e le ultime novità live (Champions league ritorno ottavi)

Probabili formazioni Psg Real Madrid: quote e le ultime novità sugli 11 attesi oggi in campo al Parco dei Principi. Zidane perde Kroos e Modric: su chi puntare?.

06 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Psg Real Madrid (LaPresse)

Psg-Real Madrid è senza dubbio uno dei match più affascinanti di questo turno per il ritorno degli ottavi di Champions League: il valore della posta in palio come pur le formazioni attese questa sera in campo alle ore 20.45 al Parco dei Principi son solo alcuni degli elementi che renderanno questa sfida davvero emozionante. Se il valore intrinseco delle due rose che ora si troveranno faccia a faccia è ben noto, va anche ricordato che cosa ci si gioca questa sera ovvero il passaggio ai quarti di finale della prima competizione per club sul continente. Il match di andata aveva visto il Blancos al successo casalingo per 3-1 ma il ribaltone non è improbabile, anche se la squadra di Unay Emery oggi si presenterà di fronte a pubblico amico privo della sua stella ovvero Neymar, recentemente operato al piede. Andiamo quindi a conoscere più da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Psg-Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico fissato alla vigilia dal portale di scommesse snai pare che siano i parigini i favoriti d’obbligo questa sera, pur prvi del propri bomber Neymar. Secondo le quote dell’1x2 vediamo infatti che il successo del Psg è stato dato a 1.05, contro il più elevato 3.25 fissato invece per la vittoria del Real Madrid: il pareggio invece è stato quotato a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID

I DUBBI DI EMERY

Senza Neymar, con parecchi acciaccati in rosa e di fronte a un risultato importante da ribaltare, il tecnico del Psg Unay Emery non può commettere alcuna leggerezza nello stilare le probabili formazioni del match, sempre che voglia ancora la qualificazione ai prossimi quarti di finale. Ponendo sempre i suoi nel consueto schema del 4-3-3 dovremmo quindi vedere per i parigini Areola tra i pali con di fronte il duo centrale formato da Thiago Silva e Kimpempe (questo al posto di Marquinhos, ancora acciaccato): toccherà a Dani Alves e Berchiche occupare le corsie più esterne del reparto difensivo. Qualche novità è poi attesa a centrocampo visto che Verratti tornerà in campo con Lo Celso e Rabiot , visto che Thiago Motta non approda alla sfida al top della condizione. Pochi i dubbi invece per l’attacco del Psg: l’assenza di Neymar porterà infatti Cavani a porsi come prima punta e protagonista assoluto del match, con un reparto completato poi da Di Maria e uno tra Draxler e Mbappè (quest’ultimo ancora in dubbio).

LE MOSSE DI ZIDANE

Minor problemi per Zinedine Zidane e il suo Real Madrid, visto che il tecnico può fidarsi sia di una rosa più ampia che poi anche del 3-1 fissato nella partita di andata. Nonostante l'agile risultato di partenza questa sera, il tecnico del Blancos non abbasserà la guardia e punterà sui propri titolari al Parco dei Principi. Partendo dal modulo vediamo che Zidane avrebbe di nuovo affidarsi al 4-3-1-2 visto nella partita di andata al Bernabeu: tra i pali quindi non mancherà Navas con di fronte a sè un solido reparto a 4 he vedrà titolari Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Fernandez. D valutare dalla panchina la presenza di Marcelo che pare aver recuperato in tempo record il problema muscolare registrato nei giorni scorsi: è però probabile che il brasiliano venga tenuto a riposo in via precauzionale. Qualche novità però è attesa in avanti: sia Modric che Kroos potrebbero infatti non farcela a presentarsi a Parco dei Principi e Zidane potrebbe quindi affidarsi a Ascesio e Kovacic per completare il reparto che già vede titolare Casemiro in cabina di regia. Per quanto riguarda l’attacco il punto fermo dei Blancos non può che essere Cristiano Ronaldo: con lui vedremo sulla doppia punta anche Benzama, con Isco posto invece sulla trequarti, come già visto nella partita di andata.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): 16 Areola, 32 Dani Alves, 2 Thiago Silva, 3 Kimpempe, 17 Berchiche; 6 Verratti, 18 Lo Celso, 25 Rabiot; 11 Di Maria, 9 Cavani, 23 Draxler. All: Emery.

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Navas; 2 Carvajal, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 6 Fernandez; 23 Kovacic, 14 Casemiro, 20 Ascensio; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Ronaldo. All: Zidane.

