Probabili formazioni/ Tottenham Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League ottavi)

Probabili formazioni Tottenham Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre a Wembley. Massimiliano Allegri spera di ritrovare almeno Higuain

06 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Tottenham Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Tottenham Juventus, alle ore 20:45 di mercoledì 7 marzo, vale tutto per i bianconeri: il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018 potrebbe simboleggiare un altro gradino scalato nella stagione oppure una tremenda delusione, ovviamente sotto forma di eliminazione precoce da un torneo che li ha visti arrivare in finale soltanto lo scorso giugno. Si parte dal 2-2 dell’Allianz Stadium, ed è un risultato amaro e difficile per la Juventus: per passare il turno, a meno che non si riesca a pareggiare 3-3, 4-4 o così via, bisognerà necessariamente vincere nel tempio di Wembley, e farlo contro una squadra che ultimamente sta dando segno di aver ingranato la marcia giusta. Quanto accaduto sabato, con la vittoria all’ultimo respiro sul campo della Lazio e la sconfitta del Napoli, ha dato grande fiducia a una squadra che però arriva a Londra avendo speso tante energie fisiche e mentali e si presenta senza alcuni giocatori importanti. A proposito di questo, vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco mercoledì sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Tottenham Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Buona notizia per tutti i tifosi bianconeri: Tottenham Juventus sarà infatti trasmessa in diretta tv in chiaro, per la prima volta in questa stagione di Champions League. Appuntamento su Canale 5, con diretta streaming video disponibile su Video Mediaset. Ovviamente gli abbonati al digitale terrestre potranno comunque seguire la partita di Wembley anche sui canali a pagamento, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD, e in diretta streaming video grazie all’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM JUVENTUS

I DUBBI DI ALLEGRI

Non ci saranno De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi; Higuain non è stato portato nemmeno in panchina contro la Lazio mentre Benatia ha accusato qualche problema fisico sabato sera. Coperta corta per Massimiliano Allegri, ma il Pipita stringendo i denti dovrebbe esserci: a fargli compagnia nel tridente saranno Dybala e probabilmente Douglas Costa, il sacrificato sarà quindi Mandzukic che oltretutto non attraversa una strepitosa condizione fisica. In difesa invece ci sarà Lichtsteiner a destra, reintegrato nella lista UEFA per gli ottavi; dall’altra parte Alex Sandro prenderà il posto di Asamoah, mentre in mezzo Benatia e Chiellini sono la scelta principale ma, se il marocchino dovesse non farcela, ad essere in vantaggio è Barzagli che offre ovviamente un bagaglio di esperienza maggiore rispetto a un Rugani che comunque ha dato l’impressione di essere in grande crescita. Dovrebbe rimanere invariata la mediana: dentro Khedira e Matuidi sulle mezzali con Pjanic in cabina di regia, ovviamente dovrà essere importante il lavoro degli interni che dovranno avere tempi di inserimento per dare una mano al centro dell’area di rigore, dove presumibilmente il Tottenham farà tanta densità per chiudere i rifornimenti centrali e intasare gli spazi.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Reduce dal 2-0 all’Huddersfield, il Tottenham è quarto in Premier League e sta provando a staccare il Chelsea; sabato ha presentato una formazione molto simile a quella titolare. A parte Aurier - squalificato - che sarà rimpiazzato da Trippier, il resto della squadra dovrebbe essere la stessa vista quattro giorni fa: unico dubbio quello tra Son Heung-Min e Lamela, con l’ex Roma che come all’andata potrebbe essere favorito sul sudcoreano e completare lo schieramento offensivo piazzandosi a destra, dirottando quindi Eriksen dall’altra parte e lasciando Dele Alli a supporto di Harry Kane, che come sempre sarà lo spauracchio numero uno. In mediana Moussa Dembélé affiancherà Eric Dier, timido e possibile inserimento di Moussa Sissoko che però dovrebbe partire dalla panchina; dietro invece dovremmo avere ancora Ben Davies a sinistra a scapito di Danny Rose, mentre in mezzo comanderà Vertonghen con l’aiuto di Davinson Sanchez, possibile che Alderweireld non sia nemmeno portato in panchina. In porta ovviamente giocherà Lloris, capitano del Tottenham e titolare della nazionale francese: altra sfida diretta tra lui e Gigi Buffon, a sua volta capitano della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM JUVENTUS: IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 5 Vertonghen, 6 D. Sanchez, 33 B. Davies; 19 M. Dembélé, 15 E. Dier; 11 Lamela, 20 Alli, 23 Eriksen; 10 Kane

A disposizione: 13 Vorm, 3 D. Rose, 17 M. Sissoko, 12 Wanyama, 29 Winks, 27 Lucas Moura, 7 Son Heung-Min

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: Aurier

Indisponibili: Alderweireld

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi

