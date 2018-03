Pronostici Champions League/ Quote e scommesse sulle partite di ritorno (ottavi)

Pronostci Champions league: quote e scommesse delle partite di ritorno degli ottavi di finale. Occhi puntati su a Liverpool-Porto e Psg-Real Madrid: chi passerà il turno?

06 marzo 2018 Michela Colombo

Zinedine Zidane (LaPresse)

La Champions League torna in campo per veder disputarsi primi due match di ritorno degli ottavi di finale: tocca quindi andare a vedere nel dettaglio i pronostici stilati alla vigilia. Prima però di prendere in esame quote e scommesse approfondiamo che cosa ci riserva il calendario per questa due giorni dedicata alla massima competizione per club sul continente. Oggi martedi 6 marzo saranno due le sfide attese, entrambe previste per le ore 20.45 e quindi Liverpool-Porto e Psg-Real Madrid: domani invece sarà la volta, sempre alle ore 20.45 di Manchester City-Basilea e Tottenham-Juventus. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino ai pronostici fissati per le partite in programma per il ritorno degli ottavi di finale: chi potrà accedere alla prossima fase della Champions league?

PRONOSTICO LIVERPOOL PORTO

Forte del 5-0 firmato in Portogallo pochi giorni fa possiamo davvero dire che sono i Reds i favoriti d’obbligo questa sera. Il ribaltone stile Barcellona-Psg dell’ultimo secondo pare davvero improbabile ad Anfield, e Klopp potrebbe quindi aver già messo in sicurezza il passaggio del turno. Non per questo però la sfida non si annuncia complicata per il Liverpool, pur padrone di casa: i lusitani rimangono infatti un avversario davvero ostico.

PRONOSTICO PSG REAL MADRID

il 3-1 firmato dal Real madrina all’andata potrebbe davvero mettere in difficoltà la squadra di Emery, che pure dovrà fare a meno di Neymar, recentemente operato al piede sinistro. Zidane però non si può dire affatto sicuro: la crisi di risultati e prestazioni registrate in questa stagione sta ancora lasciando il segno in casa del Blacos, specie a livello mentale ed emotivo.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY BASILEA

Sono davvero ben poche le speranze di successo della compagine rossocrociata, soprattutto dopo il 4-0 subito in casa nel match di andata di questi ottavi di finale. Il City di Guardiola, forte pure del primo titolo sotto l’era Pep, pare invincibile, sia nelle competizioni nazionali che sul continente. Pure in casa di ampio turnover per i citizens, pare proprio che il destino del Basilea sia ormai segnato.

PRONOSTICO TOTTENHAM JUVENTUS

il pareggio rinato per 2-2 all’Allianz stadium lascia il portone aperto alla qualificazione ai quarti di finale e sulla carta pare che Spurs e bianconeri abbiano un po’ le medesime chance di riuscita. Facendo però qualche paragone vediamo che la formazione di Massimiliano Allegri pare molto più motivata, specie dopo il ritorno al gol di Paulo Dybala. Eppure nel match di andata a Torino si è visto bene come basti ben poco al Tottenham per prendere il sopravvento: staremo a vedere.

