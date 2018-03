Risultati Champions League/ Diretta gol live score: ottavi, le partite di ritorno

06 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Champions League (Foto LaPresse)

Torna protagonista la Champions League: infatti a partire da oggi martedì 6 marzo cominciano le partite di ritorno degli ottavi di finale, primo atto della fase ad eliminazione diretta che ci accompagnerà sino alla finale che quest’anno sarà disputata a Kiev. Come ormai succede da qualche anno, le partite di ritorno, come d’altronde era stato per quelle d’andata, sono spalmate su ben due settimane: naturalmente chi aveva giocato nella prima settimana all’andata lo farà anche al ritorno, però con la novità che chi aveva giocato al martedì stavolta sarà al mercoledì e viceversa (sarà così anche settimana prossima). Dunque oggi alle ore 20.45 si parte con Paris Saint Germain-Real Madrid e Liverpool-Porto; il programma settimanale sarà completata dalle due partite di domani, mercoledì 7 marzo, che saranno Manchester City-Basilea e Tottenham-Juventus, sempre con inizio alle ore 20.45.

RITORNO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Cominciamo da Liverpool Porto, che rischia di essere poco più di un’amichevole: effetto del sensazionale colpaccio degli inglesi all’andata, quando il Liverpool andò a vincere a Porto per 0-5. Un risultato clamoroso, anche perché i Reds in campionato non stanno vivendo una stagione perfetta: sono terzi, sicuramente protagonisti della Premier League ma pur sempre lontanissimi dalla capolista Manchester City, che dal canto suo ha passeggiato a Basilea all’andata. Forse per il futuro andranno fatte riflessioni sulla differenze sempre più nette fra le ricche big e le squadre della “media borghesia”, per usare un paragone sociale. Per ora però resta una certezza: il Liverpool di fatto è già ai quarti, ad Anfield sarà uno show speriamo divertente ma senza tensione.

Ben diverso lo scenario al Parco dei Principi: nei rispettivi campionati il Psg sta dominando (cosa non così scontata dopo quanto successe l’anno scorso), il Real invece sta vivendo una delle sue peggiori stagioni dell’epoca recente, eppure in Champions League gli spagnoli sembrano avere ancora qualcosa in più, come all’andata ha detto il 3-1 in favore del Real Madrid, che adesso vede piuttosto vicini i quarti. Per il Paris Saint Germain sarà l’ennesima delusione europea? Di certo servirà un’impresa per ribaltare la situazione, impresa che per di più il Psg dovrà cercare di ottenere senza Neymar. Qui dunque la posta in palio sarà altissima e le emozioni di certo non mancheranno, perché sarà uno snodo fondamentale nella stagione di entrambe le squadre.

RITORNO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI

Oggi, ore 20.45

Paris Saint Germain-Real Madrid

Liverpool-Porto

Domani, ore 20.45

Manchester City-Basilea

Tottenham-Juventus

