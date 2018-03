Serie A, 27^giornata/ I recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema

Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe

Lo stadio Giuseppe Meazza, casa di Milan e Inter - LaPresse

La Lega di Serie A sta cercando di individuare dei giorni sul calendario per i recuperi delle partite della 27esima giornata, rinviate in seguito alla tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero stati scelti il 3 e il 4 aprile prossimi, precisamente martedì e mercoledì. Una data quasi obbligata visti i moltissimi impegni previsti nei prossimi mesi fra giornate di campionato, ma anche Coppa Italia, Europa League e Champions. Tra l’altro, si era ventilata la possibilità di recuperare fin dalle prime ore dopo la tragedia la giornata, ma il commissario straordinario della Lega di A, Giovanni Malagò, ha precisato: «La Fiorentina ha chiesto per fattore emotivo di non tornare a Udine nel giro di pochi giorni a giocare». Il vero nocciolo della questione resta il recupero forse più caldo, il derby meneghino fra Milan e Inter, che si sarebbe dovuto giocare domenica scorsa alle ore 20:45.

IL DERBY MILAN-INTER IL 9 MAGGIO?

Molto dipenderà dal cammino rossonero in Europa League, che ricordiamo, dopodomani, di giovedì, affronterà a San Siro l’Arsenal di Wenger. Se dovesse qualificarsi ai quarti di finale della coppa, a quel punto la stracittadina milanese potrebbe slittare alla fine del campionato, e precisamente il prossimo 9 maggio, di mercoledì. Di conseguenza, slitterà anche la finale di Coppa Italia fra il Milan e la Juventus, in programma proprio per quella serata. Attenzione però, perché anche la finalissima del torneo nazionale potrebbe essere un problema se la Vecchia Signora dovesse conquistare la terza finale di Champions in quattro anni (l’atto conclusivo è previsto per il 26 maggio): «Si potrebbero aprire scenari – ha spiegato su questo argomento Malagò - che riguardano la finale di Coppa Italia in programma il 9 maggio, a seconda anche del risultato Juve in Champions». A questo punto non ci resta che attendere le gare dei prossimi due giorni, per avere un quadro più certo sui recuperi della 27esima giornata.

