Video/ Crystal Palace Manchester United (2-3): highlights e gol della partita (Premier League, 29a giornata)

José Mourinho, allenatore United - LaPresse

Dall’inferno al paradiso. Si può sintetizzare così la notte dei Red Devils, i Diavoli Rossi del Manchester United, che hanno ottenuto il successo sul Crystal Palace, nel Monday night della 29esima giornata di Premier League, solo all’ultimo respiro, quando il cronometro segnava già il 91esimo minuto di gioco. Una gara tutta in salita quella della compagine di Mourinho, visto che dopo appena undici minuti, si ritrova già sotto: i capitolini passano infatti in vantaggio grazie a Townsend, che inseritosi nell’area di rigore avversaria, trafigge De Gea con la complicità di Lindelof. La prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa giustamente in vantaggio, protagonisti della classica partita perfetta. Pronti via e il Palace trova addirittura il raddoppio: al 48esimo di gioco, punizione battuta a sorpresa dai londinesi, con Van Aanholt che cavalcando la fascia mancina arriva in area e batte ancora una volta l’estremo difensore spagnolo.

LA RIMONTA DOPO IL 2 A 0

Ma la partita è tutt’altro che in bacheca per il Crystal, e lo si capisce quando gli uomini di José Mourinho accorciano le distanze al 55esimo minuto di gioco: gran colpo di testa di Smalling, ed Hennessey è trafitto. Match sul 2 a 1, complice anche un erroraccio del difensore Tomkins, che lascia libero il numero 12 dello United. Il gol cambia l’inerzia del match, con lo United che ora crede nella rimonta, e al 74esimo sfiora il gol del pareggio con Matic, il cui tiro viene deviato sulla linea di porta da Benteke. Ma due minuti più tardi, ecco l’annunciato due a due: tiro deviato di Carlos Sanchez con palla che si stampa sulla traversa, e Lukaku, sulla successiva ribattuta, riesce a gonfiare la rete e a riequilibrare il match. Il finale è davvero da infarto: prima ci pensa De Gea a chiudere la porta a Benteke dopo gran colpo di testa dell’attaccante belga, quindi sale in cattedra Matic, che fa partire un siluro imparabile da 25 metri, che si trasforma nel gol vittoria al 91esimo minuto di gioco. Grazie a questo successo, United di nuovo al secondo posto, con controsorpasso sul Liverpool. Il Palace di Hodgson, invece, resta al terz’ultimo posto, con la permanenza in Premier davvero a rischio. Clicca qui per il video con i gol e gli highlights della sfida in questione.

