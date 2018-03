Viterbese-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C.

06 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Viterbese-Cosenza, LaPresse

Viterbese-Cosenza, diretta dal signor Proietti di Terni, martedì 6 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà la semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C, con il match di ritorno in Calabria previsto per il prossimo 14 marzo. Una sfida importante per entrambe le squadre, che sono in quota play off nei rispettivi gironi di campionato, ma che con una vittoria in Coppa Italia potrebbero presentarsi agli spareggi di fine stagione per la Serie B con un biglietto da visita da protagonisti. Lo sanno bene i due allenatori che giocheranno probabilmente una partita a scacchi, cercando di concedere poco ai diretti avversari. Nessuna delle due squadre è scesa in campo nell'ultimo weekend di campionato, il che garantirà pari condizioni fisiche con la Viterbese che ha raccolto però solamente un punto nelle ultime due partite disputate in campionato, entrambe in trasferta, perdendo sul campo della Pro Piacenza e pareggiando in casa del Monza.

Dall'altra parte il Cosenza ha interrotto una lunga serie positiva, che aveva ribaltato le prospettive stagionali dei calabresi portandoli dalla zona play out alla zona play off nel girone C di Serie C, perdendo sul campo della Casertana. Per i rossoblu un momento per tirare il fiato dopo una lunga rimonta coincisa con l'arrivo di Braglia in panchina, ma adesso la Coppa Italia potrà senza ombra di dubbio regalare ulteriori nuovi stimoli ad una stagione che per il Cosenza era iniziata in maniera molto deludente, e che invece partita dopo partita sta garantendo nuove emozioni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Viterbese Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv, ma solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati, o per tutti coloro che acquisteranno la partita come evento singolo, sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE COSENZA

Allo stadio Rocchi di Viterbo scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Iannarilli tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Celiento, Rinaldi, Sini e il senegalese Sané. A centrocampo Peverelli sarà l'esterno laterale di destra e Calderini sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre Benedetti e Baldassin si muoveranno come centrali sulla mediana. In attacco, il ghanese Ngissah farà coppia con De Sousa. Risponderà il Cosenza con Saracco tra i pali e una difesa a tre con Dermaku, Idda e Pasqualoni schierati dal primo minuto. Corsi si muoverà come esterno laterale di destra e l'uruguaiano Ramos come esterno laterale di sinistra, mentre Bruccini, Palmiero e Calamai si muoveranno centralmente nella zona di centrocampo. In attacco il nigeriano Okerere affiancherà Perez.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker per questa semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C che vedono la vittoria interna della Viterbese quotata 2.15 da William Hill, nettamente inferiore rispetto alla quota per il successo esterno dei silani, quotato 3.40. Il pareggio viene invece proposto a una quota di 3.20 da Bet365, con la stessa agenzia di scommesse che propone a 2.25 la quota dell'over 2.5 e 1.61 la quota dell'under 2.5 per quanto riguarda i gol realizzati nella partita.

