Bruno Pizzul/ Svaligiata la casa alla vigilia del compleanno

Bruno Pizzul: svaligiata la casa alla vigilia del compleanno. Domani il giornalista compie 80 anni, purtroppo la prima sorpresa è negativa: casa rapinata, scomparsi i gioielli della moglie

07 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Bruno Pizzul (LaPresse)

Domani sarà il compleanno di Bruno Pizzul, che taglierà l’importante traguardo degli 80 anni essendo nato ad Udine l’8 marzo 1938. Purtroppo per il popolare ex telecronista non sarà però un compleanno del tutto felice, perché proprio questa mattina è giunta la notizia di una rapina nella casa di Bruno Pizzul. Ieri sera il giornalista, rientrando nella propria abitazione di Cormons (Gorizia) insieme alla moglie Maria, ha trovato la porta aperta e le stanze messe a soqquadro dai ladri, a caccia di soldi e oggetti preziosi. I malviventi si sono in questo modo impossessati dei gioielli della signora, che erano conservati in camera da letto. Secondo quanto si sa al momento, l'allarme non sarebbe scattato. Sui fatti stanno ora indagando i carabinieri della caserma locale, come riferisce il Gazzettino.

IL COMPLEANNO DI BRUNO PIZZUL

Un fatto sempre spiacevole e che genera grande amarezza in chi lo subisce. Giungeranno allora ancora più graditi domani gli auguri che certamente tutto il mondo del calcio rivolgerà a Bruno Pizzul in occasione dei suoi 80 anni. In gioventù giocare di buon livello, la cui carriera fu però frenata da un infortunio, Pizzul si laureò in giurisprudenza e iniziò a insegnare, finché nel 1969 vinse il concorso e fu assunto in Rai. In pochissimi anni Bruno Pizzul divenne una delle voci più amate del calcio italiano: nel 1972 ecco la prima finale di un Europeo raccontata dal giornalista friulano, inizio di un elenco lunghissimo di finali di Coppe e grandi tornei raccontate da Pizzul, anche conduttore di Domenica Sprint dal 1976 al 1990 e dai Mondiali 1986 voce della Nazionale italiana, raccogliendo l’eredità di Nando Martellini e raccontando poi le vicende degli azzurri in cinque Mondiali e quattro Europei. La carriera come telecronista Rai termina per Bruno Pizzul nel 2002, ma da allora eccolo presente in molte trasmissioni come opinionista o ospite di prestigio - di recente soprattutto per Quelli che il Calcio per le partite da Udine.

