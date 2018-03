Champions League, Tottenham-Juventus/ Kane ha numeri da marziano: 31 gol stagionali

Scatta questa sera l’ora di Tottenham-Juventus. Dalle 20:45, in quel del mitico scenario dello stadio Wembley, in Londra, i bianconeri si giocano una fetta di stagione. Obiettivo, superare i padroni di casa degli Spurs, per accedere così ai quarti di finale di Champions League. Non sarà semplice perché all’andata finì due a due a Torino, un risultato che ovviamente favorisce gli inglesi, ma la Vecchia Signora ha il dovere di provarci. Inutile nascondersi, l’attacco dei britannici fa paura, a cominciare da quell'Harry Kane (che in inglese suona come Uragano), che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, con numeri davvero impressionanti. Sono 24 i gol siglati in Premier League, mentre in Champions il nazionale dei Tre Leoni ne ha segnati sette, e meglio di lui ha fatto solo un certo Cristiano Ronaldo, che però vive su un altro pianeta. Ma non finisce qui, perché le statistiche raccontano di un Kane come il giocatore più decisivo dell’intera Premier League.

STATISTICHE IMPRESSIONANTI PER KANE

Più del 43% dei gol segnati dal Tottenham porta infatti la sua firma, e Kane è anche il giocatore che tira di più in Gran Bretagna, con ben 154 tentativi verso la porta, di cui il 43.1% fra i pali. Ogni novanta minuti il bomber degli Spurs tira una media di 5.47 volte, mentre Dybala, che è il migliore della Juventus, si ferma a 4.68. Numeri importanti anche per quanto riguarda i colpi di testa (22 tentativi, il migliore in assoluto in Inghilterra), e i tiri da fuori area, 56, secondo dietro al solo De Bruyne del Manchester City. Statistiche impressionanti, come dicevamo, anche in Champions, dove Kane segna 1.23 gol di media a partita, dietro al solo CR7 che ha una media di 1.49. Servirà quindi la miglior Juventus per arginare l’Uragano del Tottenham, a cominciare dalla difesa, che all’andata ha decisamente deluso le attese.

