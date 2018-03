Dani Alves, flop Champions col PSG/ Gli juventini non dimenticano: “Ciao mercenario, goditi la coppa”

Dani Alves, flop Champions col PSG e gli juventini non dimenticano: “Ciao mercenario, goditi la coppa”. Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano

Dani Alves, terzino destro del PSG - LaPresse

Nuovo flop in Champions League per il Paris Saint Germain. Nonostante la campagna acquisti a dir poco faraonica della scorsa estate, il club francese lascia la coppa agli ottavi di finale, annichilita da un Real Madrid decisamente troppo forte. PSG che paradossalmente ha giocato peggio al ritorno, in casa, rispetto all’andata al Santiago Bernabeu. Quasi tutti impalpabili i calciatori di Unai Emery, a cominciare da quello che forse è stato il peggiore in campo, Dani Alves. Il terzino destro della nazionale brasiliana è stato il protagonista in negativo della serata di ieri, visto che è proprio da un suo errore che nasce la prima rete delle Merengues: al 51esimo del match, brutta palla persa, poi recuperata da Asensio, che beffa l’ex juventino con un tunnel, verticalizza per Vazquez, che a sua volta mette in mezzo un cross per la testa di Ronaldo.

I TWEET DEGLI JUVENTINI

Al triplice fischio finale si è scatenato il web, soprattutto quello bianconero, che ha accusato Dani Alves di essere un mercenario. Un mese circa fa, infatti, l’ex juventino dichiarò in un’intervista: «Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita». Peccato che la coppa dalle grandi orecchie non la vedrà Dani Alves, per gioia ovviamente dei supporters juventini: «provaci la prossima volta», gli hanno scritto, e ancora, «Ciao mercenario, goditi la tua Champions». Non mancano coloro che hanno difeso l’ex Barcellona, che ha comunque vinto per tre volte, meritatamente, l’Europa che conta…

© Riproduzione Riservata.