Espulsione Verratti/ Psg Real Madrid, Raiola: decisione severa, a Cristiano Ronaldo è stato perdonato tutto

Mino Raiola, procuratore di Marco Verratti, è tornato sull'espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych

07 marzo 2018 Claudio Franceschini

Marco Verratti viene espulso in Psg Real Madrid (Foto LaPresse)

L’espulsione comminata a Marco Verratti ieri sera, in Psg Real Madrid di Champions League, ha inevitabilmente abbassato le già scarse possibilità dei parigini di qualificarsi ai quarti: il risultato era di 1-0 in favore dei blancos (che avevano già vinto 3-1 all’andata) e cinque minuti dopo Edinson Cavani avrebbe segnato il gol del pareggio, ma ancora una volta la squadra di Unai Emery viene eliminata in maniera precoce da una Champions League nella quale, nonostante le enormi somme di denaro investite negli ultimi anni, non riesce ancora a fare la differenza. Verratti è stato espulso al 66’: già ammonito per un fallo su Casemiro, il pescarese ha decisamente esagerato in una protesta contro l’arbitro tedesco Felix Brych, che a suo dire non ha sanzionato un’entrata sulla trequarti offensiva. Verratti ha rincorso il direttore di gara con grida e pugni al vento: l’ammonizione è stata quasi inevitabile, di conseguenza il cartellino rosso. “Una decisione severa”: così Mino Raiola, che dallo scorso anno è il procuratore di Verratti, ha commentato l’espulsone del centrocampista del Psg. “La sua protesta era puramente di frustrazione, anche Cristiano Ronaldo ha protestato platealmente e non è stato ammonito”. Per Raiola Verratti era uno dei migliori in campo a quel momento; il procuratore italo-olandese ha voluto sottolineare la disparità di trattamento tra il suo assistito e l’asso portoghese del Real Madrid. “Marco ha probabilmente esagerato nei modi, ma si è trattato di una reazione di istinto di un giocatore che voleva fare di tutto per aiutare la squadra a qualificarsi”.

DUE PESI E DUE MISURE?

Il Psg non è nuovo a polemiche di questo tipo: un anno fa, nel clamoroso ribaltone subito dal Barcellona, aveva fatto discutere in particolare almeno uno dei due rigori assegnato ai blaugrana, che avevano poi vinto 6-1 con il gol di Sergi Roberto all’ultimo secondo. Sia come sia, l’argomento non è nuovo: non per la prima volta infatti si alza un velo quantomeno di perplessità su certe decisioni che riguardano le avversarie delle squadre spagnole (in particolare appunto Barcellona e Real Madrid). Il problema - lo ha scritto stamattina anche la Gazzetta dello Sport - è che il Paris Saint Germain ha forse pagato una campagna troppo aggressiva e polemica da questo punto di vista: dopo la partita di andata, persa 3-1 al Santiago Bernabeu, si è parlato molto di più dell’operato di Gianluca Rocchi (era l’arbitro della partita di Madrid) che della sconfitta di una squadra che, avanti di un gol, non ha saputo gestire la sfida e ha così incassato tre reti che sono risultate decisive per il doppio confronto degli ottavi. Raiola ha proseguito sulla stessa linea, riferendosi a Cristiano Ronaldo che “è stato graziato anche quando ha tentato di dare un calcione a Dani Alves”. Vale la pena chiudere dicendo che nei voti dei principali quotidiani Verratti ne è uscito malissimo, mentre il migliore del Psg è risultato essere il portiere Alphonse Aréola. Citato da Raiola: anche lui fa parte della sua scuderia.

