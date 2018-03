Indian Wells 2018/ Info streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California

07 marzo 2018 Claudio Franceschini

Serena Williams torna in campo a Indian Wells 2018 (Foto LaPresse)

E’ finalmente arrivato il grande appuntamento con Indian Wells 2018: lo chiamano il quinto Slam, siamo nel deserto della California e questo è il primo appuntamento con i nove tornei Atp Master 1000 della stagione. Qui però giocano anche le donne: per la Wta si tratta inevitabilmente di un Premier Mandatory. Quinto Slam: un po’ perchè si gioca sulla distanza di due settimane (una e mezzo tecnicamente, ma comunque più del canonico lunedì-domenica e con un weekend nella zona centrale del calendario), un po’ - soprattutto - per le straordinarie strutture (che in inglese vanno sotto il nome di “facilities”) che fanno sembrare il complesso, per l’appunto, una location da torneo Major. Indian Wells fa parte del circuito BNP Paribas, e insieme a Miami forma il Sunshine Double: a Key Biscaine si gioca subito dopo e fare la doppietta è considerato un grande traguardo. Ovviamente, Roger Federer lo ha fatto nel suo trionfale 2018; ancora una volta lo svizzero, che si presenta in California con la testa di serie numero 1, è il grande favorito e il giocatore da battere. Purtroppo non ci sarà l’incrocio con Rafa Nadal, che ha dovuto dare forfait perchè ancora non al meglio fisicamente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Due gli appuntamenti con la diretta tv di Indian Wells 2018. Il torneo Atp (maschile) è infatti su Sky Sport 2, che lo trasmetterà per i suoi abbonati con la possibilità di attivare la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo Wta (femminile), dovete andare su SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, ma chi dovesse essere già sul decoder satellitare potrà selezionare il canale 224. La diretta streaming video, per seguire gli incontri su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

FAVORITI E FORFAIT

Federer come detto è il grande favorito: lo scorso anno è tornato a vincere un titolo che gli mancava dal 2012, spezzando il tris di Novak Djokovic e intascando il suo quinto trofeo nel deserto della California. Lo svizzero ha aperto il 2018 con il botto: Slam numero 20 agli Australian Open dopo la Hopman Cup e, grazie al torneo di Rotterdam (che ha anche vinto) il ritorno al numero 1 del ranking Atp, diventando il più anziano di sempre a riuscirci. Ora punta non solo a confermarsi in cima al mondo, ma ovviamente anche a vincere un altro Master 1000: sulla sua strada il principale avversario potrebbe essere uno della nuova guardia, per esempio Alex Zverev, oppure il solito Grigor Dimitrov. La condizione di Djokovic è tutta da testare mentre Andy Murray e Stan Wawrinka (finalista lo scorso anno) sono ancora ai box, insieme tra gli altri a David Goffin. C’è Juan Martin Del Potro, reduce dal titolo vinto al Mexican Open di Acapulco: occhio all’argentino che sembra essere tornato sui suoi livelli e che qui ha giocato una finale (anche se nel lontano 2013). In campo femminile invece abbiamo le solite: Simona Halep che è tornata numero 1, Caroline Wozniacki ormai stabilmente con le migliori e vincitrice degli Australian Open, la rediviva Angelique Kerber. Difficile che Elena Vesnina ripeta l’exploit dello scorso anno, e allora la bellissima notizia è quella del ritorno di Serena Williams, dopo il parto, e di Victoria Azarenka che, lei pure ferma per maternità, ha dovuto affrontare una difficile battaglia legale per la custodia del figlio.

GLI ITALIANI

Avendo vinto il torneo di San Paolo - il sesto della carriera - Fabio Fognini arriva a questo appuntamento di Indian Wells 2018 con il vento in poppa: il sanremese però è solo uno dei due rappresentanti di un gruppo che per problemi fisici ha perso sia Paolo Lorenzi che Andreas Seppi, e che per il resto conterà su Thomas Fabbiano. Situazione difficile per il tennis di casa nostra: in Coppa Davis siamo riusciti a eliminare il Giappone solo per il rotto della cuffia, le donne invece hanno battuto la Spagna (che era senza Garbine Muguruza) ma nel tabellone femminile, nel quale eravamo abituati a vedere una grande presenza di casa nostra, le cose non vanno certo meglio. Insomma: al primo Master 1000 della stagione abbiamo una presenza assolutamente al ribasso, Fognini però spera di essere un fattore in questo torneo del quale ha giocato gli ottavi di finale quattro anni fa.

