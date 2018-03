Inter, Handanovic/ “Dobbiamo andare in Champions, al Napoli toglierei Sarri”

Inter, parla Handanovic: “Dobbiamo andare in Champions, al Napoli toglierei Sarri”. Il portiere dei nerazzurri suona la carica in vista della delicata sfida contro i partenopei di domenica

L’Inter ha l’obbligo di andare in Champions League, o per lo meno, di provare a qualificarsi fino alla fine. E’ questo l’obiettivo della compagine nerazzurra intera, a cominciare dal suo portiere, il senatore Samir Handanovic. Il nazionale sloveno sogna da tempo di giocare la coppa dalle grandi orecchie, e lo ha ribadito questa mattina, intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport: «Inter non in Champions? E’ un’eventualità che abbiamo il dovere di non prendere neppure in considerazione. Bisogna reagire e tornare a essere quelli del girone d’andata». E un crocevia importante sarà la sfida con il Napoli, in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio San Siro in Milano. Gli azzurri sono i primi in classifica, una squadra di livello assoluto.

“LE VOCI DI MERCATO CI HANNO DESTABILIZZATO”

«Al Napoli io toglierei... Sarri – ha aggiunto il guardiano dell’Inter - perché questi Callejon, Mertens e Insigne, ma anche Allan, Koulibaly, Zielinski e Hamsik, sono diventati così forti e sono migliorati con lui in panchina. E’ stato Sarri che ha permesso loro di esprimersi al massimo e di fare il salto di qualità». Un Napoli che secondo Handanovic gioca il miglior calcio d’Italia, «e anche tra migliori 2-3 d’Europa insieme a quello del City e del Liverpool». Un’Inter che aveva iniziato la stagione alla grande, senza mai perdere fino a dicembre, e rimanendo in vetta per tre mesi, poi il crollo verticale, complice anche una serie di voci che secondo Handanovic hanno minato la serenità dell’intero ambiente: «E’ controproducente sentir parlare sempre di acquisti che devono sostituire chi è già qui e dà il massimo per la maglia – le parole dell’ex Udinese - tutto questo secondo me ci ha un po’ disturbato». Appuntamento quindi a domenica sera, per l’ora della verità.

