Italia Turchia Under 17/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Fase Elite Europei)

07 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Turchia Under 17 (LaPresse)

Italia Turchia Under 17, partita diretta dall’arbitro austriaco Julian Weinberger, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 7 marzo presso lo stadio Sportpark De Hanen Weide di Veen, in Olanda. Si tratta di un incontro valido per la prima giornata del Gruppo 5 della Fase Elite degli Europei Under 17. In questa fase, le 32 squadre partecipanti vengono divise in otto gruppi da quattro, ognuno dei quali è ospitato in una delle Nazioni che lo compongono. In questo caso è l’Olanda, che ospita il gruppo che comprende naturalmente i padroni di casa, Italia, Turchia ed infine l’Islanda, che oggi sfiderà gli olandesi. Al termine di questa Fase Elite, le prime classificate di ciascun gruppo più le sette migliori seconde si qualificheranno per la fase finale, che sarà poi ospitata dal 4 al 20 maggio in Inghilterra, la quale è qualificata di diritto come Paese ospitante e completerà dunque il quadro di un Europeo a 16 squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Turchia Under 17, né sarà a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa partita potrete rivolgervi al sito ufficiale della Federcalcio (lo trovate all’indirizzo www.figc.it) e ai profili ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network. Rimandiamo in particolare al profilo Twitter @Vivo_Azzurro. Anche la Uefa però segue questa e tutte le partite della Fase Elite degli Europei Under 17, all’indirizzo https://www.uefa.com/under17.

ITALIA UNDER 17: I CONVOCATI AZZURRI

Essendo Italia Turchia la prima partita per gli azzurrini nella Fase Elite degli Europei Under 17, ci sembra adesso doveroso ricordare quali sono i venti giocatori convocati dal commissario tecnico Carmine Nunziata per questo fondamentale torneo in terra d’Olanda. Si tratta dunque dei portieri Federico Brancolini (Fiorentina) e Alessandro Russo (Genoa); tra i difensori abbiamo Nicolò Armini (Lazio), Alberto Barazzetta (Milan), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina) e Stefano Vaghi (Inter); proseguiamo poi con i centrocampisti che sono Alessandro Cortinovis (Atalanta), Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi P. Greco (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Alessio Riccardi (Roma) e Samuele Ricci (Empoli); infine i quattro attaccanti, cioè Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Fagioli (Juventus), Andrea Mattioli (Sassuolo) e Edoardo Vergani (Inter).

