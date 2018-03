Juventus si qualifica ai quarti se.../ Champions League, i risultati utili contro il Tottenham per passare

Juventus si qualifica ai quarti se... i risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League

07 marzo 2018 Claudio Franceschini

La Juventus cerca la qualificazione ai quarti di Champions League (Foto LaPresse)

La Juventus va a caccia dei quarti di finale della Champions League 2017-2018: lo farà sul campo del Tottenham - a Wembley - calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 7 marzo. E’ allora il momento di chiedersi: in che modo i bianconeri si qualificheranno? E’ in realtà uno scenario semplice e diretto: all’andata è finita 2-2 e si è giocato in casa della Juventus, il che significa che in questo momento le due reti che gli Spurs hanno segnato in trasferta valgono doppio. Essendo finita pari all’andata, chi vincerà il ritorno si qualificherà ai quarti: su questo non ci sono punti di domanda e ipotesi alternative, un successo con qualunque risultato da parte dell’una o dell’altra manderà avanti in questa Champions League. Diversa è l’ipotesi del pareggio, ed è qui che notiamo quanto davvero la Juventus sia chiamata all’impresa: come abbiamo detto infatti i gol segnati fuori casa hanno un valore maggiore in caso la differenza reti sia uguale. Il che porta al fatto che i bianconeri si potranno qualificare, con un pari a Wembley, solo qualora questo segno X esca con un 3-3, un 4-4 o così via, insomma con almeno tre gol segnati da ciascuna squadra. Difficile? Il risultato dell’Allianz Stadium lascia intendere che potrebbe esserlo meno che in altri contesti, ma allora la Juventus era partita fortissima e il Tottenham si era poi trovato a dover recuperare: qui si parte invece da una situazione nella quale gli Spurs devono puntare a non subire gol, mentre la Juventus sa che con uno si qualificherebbe e logicamente non vorrà sbilanciarsi troppo.

I NUMERI

Fatta la premessa per la quale ogni partita fa logicamente a sè, i numeri che ci possono aiutare meglio a capire le possibilità della Juventus sono questi: nelle trasferte giocate in questa stagione di Champions League i bianconeri hanno raccolto una sola vittoria, a fronte di un pareggio e una sconfitta. Hanno segnato appena tre gol: due sul campo dell’Olympiacos e uno contro lo Sporting Lisbona, una partita nella quale hanno sofferto e sono andati davvero vicini a una sconfitta che avrebbe compromesso il cammino europeo. Per contro, i bianconeri hanno incassato 4 reti: tre di queste all’esordio contro il Barcellona, quando furono demoliti nel secondo tempo ma, per quanto sia parziale come scusante, si erano presentati con una squadra decimata. Il Tottenham ha giocato tre partite in casa: le ha vinte tutte, e in ognuna di queste ha segnato tre gol. Tris contro il Borussia Dortmund, tris contro il Real Madrid, tris contro l’Apoel Nicosia: una macchina, che ha concesso una rete ai gialloneri e una ai blancos per poi blindare la porta davanti ai ciprioti. Messa così, per la Juventus le speranze sono davvero poche: come detto però il bello del calcio (ma questo vale per qualunque sport) è che le statistiche esistono per essere smentite, e questo è proprio ciò che i tifosi dei campioni d’Italia sperano per un’altra grande notte di Champions League.

© Riproduzione Riservata.