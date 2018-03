Kimi Raikkonen sta male/ Forfeit del pilota della Ferrari ai test di Formula 1

Kimi Raikkonen sta male: forfeit del pilota della Ferrari ai test di Formula 1. Il finlandese colpito nella notte da indisposizione gastrica, ha lasciato la propria monoposto a Vettel

Vettel e Raikkonen, Ferrari F1 - LaPresse

Proseguono i test delle monoposto 2018 della Formula 1, in vista dell’inizio del campionato del mondo, ormai alle porte. Oggi, seconda giornata di prove a Montmelò (le ultime prima del debutto in Australia), circuito barcellonese, iniziate però con un colpo di scena: in pista non si è infatti visto Kimi Raikkonen, secondo pilota ufficiale della Ferrari. Il finlandese, designato per girare quest’oggi, è stato colpito nella notte da una indisposizione gastrica, e di conseguenza, ha chiesto di rimanere a riposo, abbandonando il campo. Al suo posto si è visto Sebastian Vettel, richiamato d’urgenza dopo l’ottimo lavoro svolto nella giornata di ieri con la sua SF71H, con cui ha concluso due Gran Premi. Il campione tedesco è arrivato in autodromo e si è subito calato nella sua monoposto per registrare nuovi tempi.

OGGI NIENTE PAUSA PRANZO

Nella giornata di oggi non sono previste pause pranzo, così come domani (si corre senza sosta dalle ore 9 alle ore 18): così facendo, le varie scuderie impegnate nei test cercheranno di recuperare il tempo perso la scorsa settimana, quando a Barcellona si è abbattuto l’inverno gelido portato da Burian. Non è comunque da escludere che Kimi Raikkonen possa fare capolino dalle parti di Barcellona nel pomeriggio, qualora le sue condizioni fisiche dovessero migliorare. Oltre alla Ferrari con Sebastian Vettel, oggi correranno anche Ricciardo (Red Bull), Bottas e Hamilton per la Mercedes, Leclerc (Alfa Romeo Sauber), Ocon (Force India), Grosjean (Haas), Alonso (McLaren), Hartley (Toro Rosso), Sainz e Hulkenberg per la scuderia Renault e infine Stroll e Sirotkin sulla Williams.

© Riproduzione Riservata.