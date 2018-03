Lazio, Simone Inzaghi alla vigilia di Europa League/ "Ecco come battere la Dnamo Kiev"

Simone Inzaghi verso Lazio-Dinamo Kiev: Europa League: "Un risultato positivo ci farà rialzare". Il tecnico farà turn over ma è probabile l'impiego di Immobile da titolare

07 marzo 2018 Fabio Belli

Simone Inzaghi (foto LaPresse)

Giovedì di Coppa per la Lazio di Simone Inzaghi, che affronterà allo Stadio Olimpico di Roma l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Per i biancocelesti ha parlato il tecnico in conferenza stampa a Formello, alla vigilia della sfida contro gli esperti ucraini della Dinamo Kiev: "Veniamo da due partite difficili, uscire dalla Coppa Italia ai rigori e perdere contro la Juventus a quindici secondi dalla fine non può non lasciare un carico di grande amarezza. Siamo però sempre consapevoli della forza che abbiamo espresso nel corso di tutta la stagione e sono convinto che un risultato positivo giovedì sera sarà fondamentale per farci ripartire. La Dinamo Kiev però è un avversario di grande blasone europeo, dovremo essere bravi a fare la partita senza però scoprirci eccessivamente, prestando così il fianco a quelle che potrebbero essere le loro micidiali ripartenze."

LAZIO, INZAGHI: TURN OVER SI', MA ADAGIO

Sulle alternative a disposizione e sul turn over da mettere in atto tra Europa e campionato, Simone Inzaghi è stato piuttosto chiaro. "Ho praticamente tutti a disposizione, tranne Caceres che spero di recuperare in campionato per Cagliari-Lazio, e Marusic che dovrà star fermo almeno una settimana, lo valuteremo per il match di ritorno a Kiev. So di poter fare affidamento su una rosa molto importante, voglio dunque che tutti si facciano trovare pronti se chiamati in causa. Cambierò qualcosa inevitabilmente, visti i tanti impegni, ma la squadra avrà comunque dei punti fermi sui quali poter contare." E uno di essi potrebbe essere senza ombra di dubbio Ciro Immobile: la presenza del capocannoniere del campionato di Serie A al fianco del tecnico in conferenza stampa, lascia immaginare un suo impiego da titolare in Lazio-Dinamo Kiev.

© Riproduzione Riservata.