MAHREZ SI RITIRA?/ Giallo su Facebook "lascio il calcio", ma il sospetto è...

Mahrez si ritira? Giallo su Facebook ''lascia il calcio'', ma il sospetto è che un hacker sia entrato sul suo profilo. Rimane il mistero che probabilmente verrà svelato oggi.

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Mahrez si ritira? - La Presse

Il futuro di Riyad Mahrez è avvolto in una nuvola di confusione dopo un post pubblicato su Facebook stanotte. In questo infatti possiamo leggere: "Dopo l'ultimo consulto con diversi medici ho deciso di stare lontano dal calcio dato che il mio tempo come calciatore termina qui. Vorrei dire poche parole. Voglio ringraziare tutti per la gentilezza e il sostegno che mi hanno mostrato in questa incredibile città che sarà per sempre nel mio cuore". Dapprima si è pensato che il calciatore potesse essere malato e quindi costretto davvero a dire addio al calcio poi però Sky Sports ha sottolineato come sia probabile che il profilo del calciatore algerino sia stato hackerato. Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare delle novità col calciatore che sicuramente esprimerà la sua opinione dopo questo incredibile post, visto che al momento questo è ancora presente sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

A UN PASSO DALLA ROMA

Riyad Mahrez scuote il web con un post su Facebook, il calciatore algerino in estate sembrava davvero a un passo dalla Roma. I giallorossi infatti avevano fatto di tutto per strapparlo al Leicester in estate, visto che Monchi lo considerava adatto per raccogliere la pesante eredità di Mohamed Salah partito verso Liverpool. Un affare che sembrava fatto e che si è trascinato per settimane, fino a che la Roma stufa di aspettare ha virato su Patrik Schick della Sampdoria. Sicuramente Mahrez sarebbe stato più adatto al tridente di Eusebio di Francesco e aveva tutto per fare il massimo in Serie A. Erano state poi diverse le squadre che avevano pensato di andare a prendere il calciatore, trovandosi però a sbattere di fronte alle assurde pretese del Leicester che voleva stravalutare il suo gioiello. Alla fine Mahrez è rimasto in Inghilterra anche se probabilmente aspetta ancora oggi di fare il salto di qualità in un top club.

© Riproduzione Riservata.