Manchester City-Basilea/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester City-Basilea: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. I Citizens hanno già ipotecato i quarti.

07 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Manchester City-Basilea, LaPresse

Manchester City-Basilea, diretta dal ceko Pavel Kralowek, mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Manchester City dei record porta avanti la sua corsa, e dopo le importantissime vittorie negli scontri d'alta classifica in Premier League contro Arsenal e Chelsea, il titolo sembra ormai nelle mani della squadra di Guardiola, che potrebbe festeggiare con un anticipo record il terzo Scudetto d'Inghilterra negli ultimi cinque anni. La Champions resta però un grande obiettivo nella corsa stagionale dei Citizens, anche se questa partita contro il Basilea, dopo il perentorio quattro a zero dell'andata al St. Jakob-Park, potrebbe essere meramente interlocutoria.

Per il Manchester City il miglior risultato nella storia in Champions League resta finora la semifinale raggiunta due stagioni fa, ma la proprietà araba del club ritiene questa la stagione giusta ed i tempi maturi per riuscire a sferrare l'assalto al grande obiettivo europeo. Che non è più una priorità per un Basilea che, oltre a trovarsi demotivato dal risultato dell'andata, deve fare i conti anche con una crisi che l'ha portato a perdere in Coppa di Svizzera contro lo Young Boys e in campionato contro il San Gallo, con la prospettiva del titolo nazionale ormai lontana, visti i quattordici punti di distanza dallo stesso Young Boys.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Manchester City Basilea si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport 2 HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BASILEA

All'Etihad Stadium si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Manchester City in campo con il brasiliano Ederson in porta, Walker sull'out difensivo di destra e l'ucraino Zinchenko sull'out difensivo di sinistra, mentre l'argentino Otamendi e il francese Laporte formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio per l'ivoriano Yaya Touré, per Foden e il tedesco Gundogan, mentre il brasiliano Gabriel Jesus guiderà l'attacco, affiancato dal portoghese Bernardo Silva e dall'altro tedesco Sané. Risponderà il Basilea con il ceco Vaclik in porta, Lang esterno laterale di destra e il paraguaiano Riveros Galeano esterno di fascia sinistra, in una difesa a tre con l'altro ceko Suchy (capitano della squadra), Lacroix e l'albanese Xhaka centrali. L'ivoriano Serey Die e Frei saranno i centrali di centrocampo, con il norvegese Elyounoussi esterno di fascia destra e Stocker laterale mancino. Oberlin sarà invece l'unica punta di ruolo della formazione svizzera.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il 4-3-3 di Guardiola, tutto possesso palla, sarà opposto al 5-4-1 dello svizzero Wicky, allenatore del Basilea. All'andata il quattro a zero del Manchester City è stato firmato dalle reti di Gundogan (doppietta), Bernardo Silva e Aguero, viste le sorti della partita che sembrano già indirizzate, difficile che le due squadre mettano eccessive energie in una partita di ritorno che potrebbe essere aperta e piacevole.

QUOTE E PRONOSTICO

Manchester City favorito in maniera schiacciante dai bookmaker, con vittoria interna quotata 1.14 da William Hill, mentre Be365 propone a 9.50 la quota relativa al pareggio e Bwin che offre a 19.50 la quota riferita alla possibilità di una vittoria esterna della formazione elvetica. Per Unibet, over 2.5 quotato 1.46 e under 2.5 quotato 2.75.

